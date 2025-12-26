"لم يتم إدانة الاتحاد" .. تشكيك في قرارات لجنة الانضباط ضد العميد بشأن البنر المسيء في ديربي جدة!

رغم أن ناديي الاتحاد والأهلي يتقاسمان اللعب على ملعب الإنماء، فإن ديربي جدة الذي أُقيم مساء 8 نوفمبر 2025 أُدرج رسميًا ضمن مباريات الاتحاد كفريق مضيف، وفق جدول منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026.

وبناءً على ذلك، استعدت جماهير الاتحاد للمواجهة المرتقبة من خلال تجهيز لافتات وشعارات تشجيعية، كان من المقرر رفعها مع انطلاق المباراة دعمًا لفريقها خلال الجولة الثامنة من المسابقة.

إلا أن المشهد شهد تطورًا غير متوقع، بعدما ظهرت داخل مدرجات جماهير الأهلي لافتة تضمنت عبارات مسيئة، أثارت حالة من الجدل والاستياء، خاصة لما تحمله من إساءة لكيان رياضي كبير بحجم نادي الاتحاد.

وفي ردود الفعل الرسمية، نفى نادي الاتحاد بشكل قاطع أي علاقة له بتلك اللافتة، كما أكدت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أنها لا تملك أي معلومات مسبقة بشأنها، ولا صلة لها بما جرى داخل المدرجات.

وعلى خلفية الواقعة، تمكنت الجهات المختصة من إلقاء القبض على الأشخاص المتورطين في رفع اللافتة المسيئة، حيث تم التحفظ عليهم وفتح تحقيق رسمي للوقوف على ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتسببين.