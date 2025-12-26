كشف الإعلامي هتان النجار عن مفاجآت بشأن قرارات لجنة الانضباط والأخلاق ضد الاتحاد، بشأن البنر المسيء الذي تم رفعه في ديربي جدة أمام الهلال.
"لم يتم إدانة الاتحاد" .. تشكيك في قرارات لجنة الانضباط ضد العميد بشأن البنر المسيء في ديربي جدة!
- AFP
ماذا حدث في ديربي جدة؟
رغم أن ناديي الاتحاد والأهلي يتقاسمان اللعب على ملعب الإنماء، فإن ديربي جدة الذي أُقيم مساء 8 نوفمبر 2025 أُدرج رسميًا ضمن مباريات الاتحاد كفريق مضيف، وفق جدول منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026.
وبناءً على ذلك، استعدت جماهير الاتحاد للمواجهة المرتقبة من خلال تجهيز لافتات وشعارات تشجيعية، كان من المقرر رفعها مع انطلاق المباراة دعمًا لفريقها خلال الجولة الثامنة من المسابقة.
إلا أن المشهد شهد تطورًا غير متوقع، بعدما ظهرت داخل مدرجات جماهير الأهلي لافتة تضمنت عبارات مسيئة، أثارت حالة من الجدل والاستياء، خاصة لما تحمله من إساءة لكيان رياضي كبير بحجم نادي الاتحاد.
وفي ردود الفعل الرسمية، نفى نادي الاتحاد بشكل قاطع أي علاقة له بتلك اللافتة، كما أكدت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أنها لا تملك أي معلومات مسبقة بشأنها، ولا صلة لها بما جرى داخل المدرجات.
وعلى خلفية الواقعة، تمكنت الجهات المختصة من إلقاء القبض على الأشخاص المتورطين في رفع اللافتة المسيئة، حيث تم التحفظ عليهم وفتح تحقيق رسمي للوقوف على ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتسببين.
"الاتحاد لم يتم إثبات مخالفته"
وقال النجار خلال تصريحات لبرنامج "نادينا": "لابد من الاتفاق على مبدأ ثابت، وهو عدم الإقرار بأي خطأ يصدر، وهذا من المبادئ الإساسية التي يجب أن نتفق عليها جميعًا".
وأضاف: "لا تعجبني القرارات التي يتم اتخاذها على استحياء، وقرار لجنة الانضباط اليوم تم ذكر اسم تم إثبات التهمة على نادي الاتحاد، لا تحاول إقناعي بأن هذا النوع من القضايا كقضية رأي عام والجميع كان يتحدث عنها، والجميع تسائل ماذا سيحدث بناءً على التحقيقات التي تم اتخاذها بهذا الموضوع، وتحاول إقناعي بإنها مخالفة ضد الاتحاد وتم إثباتها".
وواصل: "وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها، أن نادي الاتحاد طيلة جلسات التحقيق التي حضروها، لم يتم تقديم ما يثبت مخالفة من جمهور الاتحاد التي ذكرت في البند أولًا في نص القرار الصادر من لجنة الانضباط".
واستطرد قائلًا: "قبل المباراة إدرتي الملعب والتفتيش هما المسؤولين عن دخول البنر المسيء للأهلي، ولذلك أرى أن القرار ناقص وضعيف، ولم يتم إثبات أن البنر دخل عندما استلم الاتحاد الملعب".
قرارات لجنة الانضباط ضد الاتحاد
بصرف النظر عن التحقيقات الجنائية الجارية بحق الأشخاص الذين جرى ضبطهم على خلفية واقعة اللافتة المسيئة، أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم قرارات رياضية حاسمة، تتعلق بأحداث ديربي جدة الذي جمع الأهلي والاتحاد.
وأعلنت لجنة الانضباط، في بيان رسمي صدر مساء الخميس، توقيع غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال سعودي على نادي الاتحاد، باعتباره الفريق المستضيف للمباراة، وتحميله جزءًا من المسؤولية التنظيمية عما حدث داخل المدرجات.
كما أقرت اللجنة عقوبة إضافية تقضي بحرمان نادي الاتحاد من حضور جماهيره في مباراة واحدة، مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة أربعة أشهر، في إجراء يُعد بمثابة إنذار رسمي لجماهير العميد.
ويعني ذلك أن أي مخالفة جماهيرية تُسجل بحق أنصار الاتحاد خلال فترة الأشهر الأربعة المقبلة، ستؤدي إلى تفعيل العقوبة مباشرة، وتطبيق قرار اللعب دون جمهور في المباراة التالية دون تأجيل.
وأكدت لجنة الانضباط والأخلاق في ختام بيانها أن هذه القرارات قابلة للاستئناف، وذلك وفقًا لما تنص عليه المادة (144) من لائحة الانضباط المعتمدة لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم.
موسم الاتحاد 2025-26
دخل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم الموسم الرياضي 2025-2026 وسط تقلبات واضحة في النتائج، ما بين إخفاقات مبكرة وانتفاضات مؤثرة على المستويين المحلي والقاري.
واستهل العميد موسمه بخيبة أمل بعد فقدان لقب كأس السوبر السعودي، إثر الخسارة أمام النصر بنتيجة (2-1) في الدور نصف النهائي، ليضيع أول ألقاب الموسم مبكرًا.
وفي دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الاتحاد حتى الآن 9 مباريات، نجح خلالها في تحقيق 4 انتصارات، مقابل تعادلين، فيما تلقى 3 هزائم مؤلمة. وجاءت خسائر الفريق أمام النصر في الجولة الرابعة، ثم سقط أمام الهلال في الأسبوع السادس، قبل أن يتعثر مجددًا في ديربي جدة أمام الأهلي بالجولة الثامنة.
قاريًا، لم تكن بداية الاتحاد موفقة في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما خسر أول مباراتين أمام الوحدة الإماراتي وشباب الأهلي دبي، قبل أن يستعيد توازنه بتحقيق فوز عريض على الشرطة العراقي بنتيجة (4-1)، أعقبه انتصار مستحق على الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.
غير أن الفريق عاد للتعثر آسيويًا من جديد، عقب خسارته الثقيلة أمام الدحيل القطري بنتيجة (4-2) في الجولة الخامسة، قبل أن يُظهر شخصية قوية في الجولة السادسة، وينتزع فوزًا صعبًا خارج أرضه على حساب ناساف كارشي الأوزبكي بهدف دون مقابل.
وعلى صعيد كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2025-2026، واصل الاتحاد مشواره بنجاح، ونجح في حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، ليضرب موعدًا مرتقبًا مع نادي الخلود، في مواجهة يطمح من خلالها إلى الاقتراب من منصة التتويج وإنقاذ موسمه محليًا.