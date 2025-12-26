Al Ahli SFC v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

مفاجأة غريبة في هدف الفتح "الملغي" ضد الأهلي .. هذا ما قاله الحكم خالد الطريس لجوزيه جوميز!

كواليس مثيرة من مباراة الأهلي ضد مستضيفه الفتح..

فجّر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الفتح الأول لكرة القدم، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص الهدف الثالث "الملغي" ضد عملاق جدة الأهلي، في المباراة التي جمعتهما عصر يوم الجمعة.

الفتح قلب تأخُره (0-1) أمام الأهلي، إلى الفوز بهدفين مقابل واحد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي.

  • مباراة متقلبة.. وإلغاء هدف الفتح الثالث ضد الأهلي

    مباراة فريق الفتح الأول لكرة القدم ضد ضيفه الأهلي، شهدت الكثير من الأحداث المثيرة؛ أبرزها الهدف الملغي للنموذجي، في الدقيقة 55.

    وتقدّم الأهلي بهدف عن طريق نجمه الفرنسي فالنتين أتانجانا، في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول؛ قبل أن يرد الفتح بثنائية متتالية، بواسطة نفس اللاعب الأرجنتيني ماتياس فارجاس.

    فارجاس أدرك التعادل للفتح أولًا، في الدقيقة 43؛ قبل أن يضيف الثاني في الدقيقة 47، والذي منح النقاط الثلاث الغالية للنموذجي.

    ولم يكتفِ الفتح بذلك؛ حيث أحرز الهدف الثالث بواسطه محترفه الجزائري سفيان بن دبكة في الدقيقة 55، إلا أن الحكم ألغاه بشكلٍ رسمي.

    الحكم السعودي خالد الطريس، الذي أدار المباراة؛ أنتظر لمدة 6 دقائق كاملة - هي وقت مراجعة اللعبة في غرفة تقنية الفيديو "فار" -، قبل أن يُعلن إلغاء الهدف بداعي التسلل.

    • إعلان

  • جوزيه جوميز يكشف عن مفاجأة "غريبة" في هدف الفتح الملغي ضد الأهلي

    وفي هذا السياق.. شكك البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الفتح، في قرار إلغاء هدف فريقه الثالث ضد عملاق جدة الأهلي؛ والذي كاد أن يتسبب في عدم خروج النموذجي فائزًا، في هذه المباراة.

    جوميز قال في تصريحات مع برنامج "نادينا"؛ عن ذلك: "لم أفهم أي شيء، ولا أعرف لماذا تم إلغاء الهدف الثالث للفتح في شباك الأهلي".

    وكشف المدير الفني البرتغالي عن أن حكم المباراة خالد الطريس؛ أبلغه بأن هُناك "خلل" في نظام مصيدة التسلل، ما صعب من مراجعة لقطة الهدف الملغي ضد الأهلي.

    وأضاف جوميز: "أظن أنه تم استخدام النظام القديم؛ من أجل رسم الخطوط، في لقطة هدف الفتح الملغي".

    وأشار جوزيه جوميز إلى أنه عند مشاهدته اللقطة، لم يرَ أي حالة تسلل في اللعبة؛ قائلًا: "قد يكون الحكام رأوا ما لم أشاهده أنا.. ولكنني لم أفهم شيئًا".

  • Al Ahli SFC v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار جوزيه جوميز مع نادي الفتح

    البرتغالي جوزيه جوميز البالغ من العمر 55 سنة، يقود فريق الفتح الأول لكرة القدم "فنيًا"؛ منذ ديسمبر من عام 2024، أي منتصف الموسم الرياضي الماضي تقريبًا.

    وقتها.. دفع جوميز "الشرط الجزائي" في عقده مع العملاق المصري الزمالك، وانتقل إلى نادي الفتح؛ الذي كان يُنافس لتفادي الهبوط، في موسم 2024-2025.

    وبالفعل.. حقق المدير الفني البرتغالي نتائج رائعة مع الفتح، في الموسم الماضي؛ لينقذه من الهبوط بشكلٍ رسمي، ويستمر معه في العام الرياضي الحالي.

    لكن في الموسم الحالي، عاد الفتح ليُعاني في مراكز المؤخرة مجددًا؛ قبل الفوز المهم على الأهلي (2-1)، والذي قد يكون انطلاقة جديدة لكتيبة جوزيه جوميز.

    وإجمالًا.. حقق الفتح 13 انتصارًا مع جوميز، منذ ديسمبر 2024 وحتى الآن؛ مقابل 5 تعادلات و15 هزيمة، في 33 مباراة رسمية بمختلف المسابقات.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Al Ahli v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مسيرة الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 5 مباريات مقابل 4 تعادلات وهزيمة، في 10 لقاءات.

    وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.

    لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.

    وعاد الأهلي للتعثر آسيويًا من جديد؛ وذلك عندما سقط في فخ الهزيمة (0-1) أمام الشارقة الإماراتي، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

    إلا أن أبناء المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله؛ ضربوا بقوة في الجولة السادسة من النخبة الآسيوية، بعدما فازوا (5-0) على الشرطة العراقي.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

    * أرقام الأهلي في الموسم الرياضي الحالي:

    - مباريات: 22.

    - فوز: 14.

    - تعادل: 5.

    - خسارة: 3.

    - أهداف مسجلة: 54.

    - أهداف مستقبلة: 26.

دوري روشن السعودي
الخليج crest
الخليج
الخليج
الفتح crest
الفتح
الفتح
دوري روشن السعودي
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
الفيحاء crest
الفيحاء
الفيحاء
0