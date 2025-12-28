أمام كثرة شكاوى الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، من قلة مشاركة اللاعبين المحلي مع أنديتهم في دوري روشن والاعتماد أكثر على الأجانب ما انعكس على أداء الأخضر، بدأ اتحاد الكرة برئاسة ياسر المسحل، محاولة تذليل أي عقبات قد تؤثر على مشاركة الصقور الخضر في كأس العالم 2026.
تجربة 2018 تتكرر لكن بطريقة مختلفة .. تحركات سعودية لتأمين "مشاركات منتظمة" للاعبين قبل كأس العالم 2026
ما القصة؟
المنتخب السعودي ودع مؤخرًا كأس العرب قطر 2025 من دور نصف النهائي، بالهزيمة أمام نظيره الأردني بهدف نظيف، رغم أن الآمال كانت كبيرة لتحقيق اللقب، في ظل المشاركة بالفريق الأول، فيما دخل أكثر من منافس البطولة بالرديف.
وقبل هذا الفشل العرب، كان الأخضر قد تأهل بشق الأنفس لكأس العالم 2025 من الدور الرابع "المحلق الآسيوي"، بجانب وداع كأس الخليج "خليجي 26" من دور ربع النهائي في يونيو الماضي.
أما عن المشترك بين كافة تلك الإخفاقات فهي "حجة" هيرفي رينارد: "اللاعبون السعوديون لا يشاركون مع أنديتهم وهو ما يؤثر على المنتخب!".
اتحاد الكرة يتحرك
مع كثرة شكوى رينارد، أكد الإعلامي الرياضي وليد الفراج أن اتحاد الكرة بدأ في اتخاذ خطوات جادة لرحيل أي لاعب "مهمش" بناديه، لتأمين له محطة جديدة تضمن له المشاركة بصفة أساسية أو على الأقل لدقائق أكثر من تلك التي يمنحها له ناديه الحالي.
وأوضح الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد": "مصادرنا في اتحاد الكرة كشفت لنا عن وجود دراسات فنية جارية حاليًا، لمعالجة وضع اللاعبين السعوديين الذين لا يشاركون بصفة أساسية مع أنديتهم، أو يعانون من قلة دقائق اللعب، وذلك بهدف مشاركتهم لدقائق أكثر قبل كأس العالم 2026 من خلال بعض الإجراءات الخاصة والتي من شأنها تسهيل الإعارة وانتقال اللاعبين لأندية يمكنهم المشاركة بها لدقائق أكثر".
اللاعبون المستهدفون
وحدد وليد الفراج ثمانية أسماء بعينهم معنية بهذه الخطوة، بناءً على القائمة التي شاركت في كأس العرب قطر 2025.
القائمة وقتها ضمت 23 لاعبًا كان منهم ثمانية بالتحديد لا يحظون بفرصة مشاركة أساسية مع أنديتهم هم: راغد النجار وأيمن يحيى (النصر)، صالح الشهري وعبدالرحمن العبود (الاتحاد)، ناصر الدوسري وعبدالله الحمدان (الهلال)، محمد سليمان (الأهلي)، وجهاد زكري (القادسية).
تكرار لتجربة 2018 ولكن!
تلك الخطوة تعيد للأذهان من قامت به وزارة الرياضة السعودية قبل كأس العالم روسيا 2018..
وقتها الوزارة برئاسة تركي آل الشيخ – هيئة الرياضة آنذاك – قامت بتوقيع اتفاقية شراكة بين الدوري السعودي ورابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"، أسفرت عن احتراف تسعة لاعبين لمدة ستة أشهر في أندية إسبانيا، لصقل موهبتهم واكتسابهم مزيد من الخبرات قبل المشاركة في كأس العالم 2018.
وبموجب تلك الشراكة انتقل سالم الدوسري (فياريال)، فهد المولد (ليفانتي)، يحيى الشهري (ليجانيس)، عبدالمجيد الصليهم (رايو فاييكانو)، علي النمر (نومانسيا)، عبدالله الحمدان (سبورتنج خيخون)، نوح الموسى (بلد الوليد)، بجانب الثنائي "غير المحترف" جابر مصطفى (فياريال)، ومروان أبكر (ليجانيس).
تلك الخطوة انعكست إيجابيًا بالفعل على لاعب وحيد هو سالم الدوسري، فرغم أنه لم يشارك سوى في مباراة وحيدة (33 دقيقة فقط) إلا أنه عاد للرياض ببدنية جسمانية أفضل بكثير، بجانب تطور عقليته في التعامل داخل الملعب وخارجه.
لكن الفارق بين تلك التجربة والمقرر تنفيذها قبل كأس العالم 2026 أن الأخيرة ستتركز على اللاعبين "المهمشين"، بجانب أنها ستكون داخل أندية دوري روشن أنفسهم دون احتراف خارجي.
رينارد "لن يرحل"
أما لمن يسألون عن مصير المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، وسط الانتقادات التي يتعرض له، على إثر عدم تحقيقه أي تطور ملحوظ في أداء المنتخب منذ عودته في أكتوبر 2024، فاتحاد الكرة لن يستجيب لمطالب إقالته
وقد أعلنت إدارة الإعلام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا أمس السبت، عدم وجود أي نية لإقالة صاحب الـ57 عامًا قبل كأس العالم 2026، نافيًا قطعًا ما يتردد بشأن الدخول في مفاوضات مع بعض المدربين خلال الأيام الماضية.
- AFP
مسيرة هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي
الفرنسي هيرفي رينارد يتولى القيادة الفنية لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، في الوقت الحالي؛ حيث من المقرر مبدئيًا ووفقًا للعقد أن يتواجد معه في بطولة كأس العالم 2026، مثلما فعل في نسخة 2022.
وقتها وعلى الرغم من عدم تجاوز دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022؛ إلا أن رينارد حقق مع السعودية فوزًا تاريخيًا ضد منتخب الأرجنتين، وبهدفين مقابل واحد، ضمن منافسات الجولة الأولى.
وقاد رينارد المنتخب السعودي في الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2023؛ قبل أن يرحل لقيادة منتخب سيدات فرنسا.
وعاد المدير الفني الفرنسي إلى الأخضر السعودي مجددًا، في أكتوبر من عام 2024؛ ولكنه وجد مُعاناة أكبر، عكس ولايته الأولى.
أرقام هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي في الولاية الأولى:
* مباريات: 45.
* فوز: 21.
* تعادل: 10.
* خسارة: 14.
* أهداف مسجلة: 57.
* أهداف مستقبلة: 38.
أرقام هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي في الولاية الثانية:
* مباريات: 26.
* فوز: 11.
* تعادل: 6.
* خسارة: 9.
* أهداف مسجلة: 29.
* أهداف مستقبلة: 27.
ويرتبط رينارد بعقدٍ مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، حتى بطولة كأس أمم آسيا 2027؛ والتي تستضيفها المملكة على أراضيها.
مجموعة المنتخب السعودي في كأس العالم 2026
أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" برئاسة جياني إنفانتينو في أوائل ديسمبر الجاري، قرعة كأس العالم 2026، المقرر إقامته في الصيف المقبل بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.
وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة رفقة منتخبات أوروجواي، إسبانيا والرأس الأخضر.