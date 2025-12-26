رسالة فيها الكثير من الهجوم والتهديد! .. مدير الأهلي الرياضي يخرج عن صمته بعد الهزيمة أمام الفتح

وفي هذا السياق.. اتهم البرتغالي روي بيدرو باراز، المدير الرياضي للنادي الأهلي، نجوم الفريق الأول لكرة القدم؛ بعدم تحمل المسؤولية خلال مواجهة الفتح، عصر اليوم الجمعة.

بيدرو باراز كتب عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، مساء اليوم الجمعة: "مهما بلغ حجم النادي، ومهما كان اللاعبون بارعين، ومهما كان دعم الجماهير قويًا؛ فإنّ القمصان وحدها لن تحسم مباراة كرة قدم.. لا نلوم إلا أنفسنا؛ لأننا لم نكن على قدر المسؤولية الكافية لأداء واجبنا، والعودة بالنقاط الثلاث إلى جدة".

وأضاف: "عندما تفشل كل المحاولات، يكون الجهد والتضحية هما الملاذ الأخير؛ ولكن بدون تركيز كامل وذكاء عاطفي طوال المباراة، لن تصمد أي استراتيجية ولن يُحقق أي فريق النجاح".

وشدد بيدرو باراز على أن دوري روشن السعودي للمحترفين، منافسة شرسة للغاية؛ حيث من المستحيل الفوز بأي مباراة فيها، دون ثبات والتزام مطلق.