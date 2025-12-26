Rui Pedro Braz Ahli GOAL ONLYGOAL AR
رسالة فيها الكثير من الهجوم والتهديد! .. مدير الأهلي الرياضي يخرج عن صمته بعد الهزيمة أمام الفتح

ماذا قال روي بيدرو باراز بعد سقوط الفريق الأهلاوي؟!..

شنّ البرتغالي روي بيدرو باراز، المدير الرياضي للنادي الأهلي، هجومًا عنيفًا على نجوم الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد الخسارة أمام الفتح، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

الفتح قلب تأخُره (0-1) أمام الأهلي، إلى الفوز بهدفين مقابل واحد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي.

    روي بيدرو باراز يهاجم نجوم الأهلي بشدة

    وفي هذا السياق.. اتهم البرتغالي روي بيدرو باراز، المدير الرياضي للنادي الأهلي، نجوم الفريق الأول لكرة القدم؛ بعدم تحمل المسؤولية خلال مواجهة الفتح، عصر اليوم الجمعة.

    بيدرو باراز كتب عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، مساء اليوم الجمعة: "مهما بلغ حجم النادي، ومهما كان اللاعبون بارعين، ومهما كان دعم الجماهير قويًا؛ فإنّ القمصان وحدها لن تحسم مباراة كرة قدم.. لا نلوم إلا أنفسنا؛ لأننا لم نكن على قدر المسؤولية الكافية لأداء واجبنا، والعودة بالنقاط الثلاث إلى جدة".

    وأضاف: "عندما تفشل كل المحاولات، يكون الجهد والتضحية هما الملاذ الأخير؛ ولكن بدون تركيز كامل وذكاء عاطفي طوال المباراة، لن تصمد أي استراتيجية ولن يُحقق أي فريق النجاح".

    وشدد بيدرو باراز على أن دوري روشن السعودي للمحترفين، منافسة شرسة للغاية؛ حيث من المستحيل الفوز بأي مباراة فيها، دون ثبات والتزام مطلق.

  • روي بيدرو باراز يعلنها.. "لا سبيل أمام الأهلي إلا لتغيير الوضع"

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. البرتغالي روي بيدرو باراز أكد أن فريق الأهلي الأول لكرة القدم؛ دفع ثمن أخطاء نجومه غاليًا، خلال المواجهة ضد نادي الفتح.

    واعتبر بيدرو باراز أن الفتح استحق تحقيق الانتصار؛ قائلًا: "الآن علينا مواجهة العواقب دون التهرب من المسؤولية".

    وطالب المدير الرياضي للنادي الأهلي، بالعمل أكثر في الفترة القادمة مع وعود أقل؛ وذلك من أجل العودة إلى الطريق الصحيح، وتحقيق نتائج كبيرة.

    وأساسًا.. أكد روي بيدرو باراز في النهاية؛ على أنه لا سبيل آخر أمام الفريق الأهلاوي، إلا لتغيير الوضع.

    معاني قوية في رسالة المدير الرياضي للنادي الأهلي!

    رسالة البرتغالي روي بيدرو باراز، المدير الرياضي للنادي الأهلي، سالفة الذكر بعد الخسارة أمام فريق الفتح الأول لكرة القدم؛ تحمل الكثير من المعاني، بل وربما التهديدات للاعبين والجهاز الفني بقيادة الألماني الشاب ماتياس يايسله.

    المعاني التي تحملها رسالة بيدرو باراز؛ هي أن نجوم الأهلي بدأوا يلعبون بثقة مبالغ فيها، ولا يبذلون الجهد الكبير فوق أرضية الملعب.

    أما التهديدات؛ فيُمكن تلخيصها في جملته، بأنه لا سبيل آخر أمام الأهلي إلا لتغيير الوضع الحالي.

    أي أنه إذا لم يتم تغيير الوضع؛ قد تكون هُناك بعض الأسماء ستدفع الثمن، داخل صفوف فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    مسيرة الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 5 مباريات مقابل 4 تعادلات وهزيمة، في 10 لقاءات.

    وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.

    لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.

    وعاد الأهلي للتعثر آسيويًا من جديد؛ وذلك عندما سقط في فخ الهزيمة (0-1) أمام الشارقة الإماراتي، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

    إلا أن أبناء المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله؛ ضربوا بقوة في الجولة السادسة من النخبة الآسيوية، بعدما فازوا (5-0) على الشرطة العراقي.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

    * أرقام الأهلي في الموسم الرياضي الحالي:

    - مباريات: 22.

    - فوز: 14.

    - تعادل: 5.

    - خسارة: 3.

    - أهداف مسجلة: 54.

    - أهداف مستقبلة: 26.

