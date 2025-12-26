Cristiano Ronaldo Mansour Al Balawi GOAL ONLYGoal AR
أحمد فرهود

منها صفقة النصر وكريستيانو رونالدو أيضًا! .. "اللافتة المسيئة للأهلي" تنضم إلى القضايا الغامضة والاتحاد بطل الرواية الأول

كرة القدم السعودية تشهد الكثير من الإثارة داخل وخارج الملعب..

في الملاعب السعودية.. هُناك العديد من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا للغاية، في الشارع الرياضي؛ حيث صُدِر فيها مجموعة من القرارات بالفعل، ولكنها ظلت "ناقصة" أو "غامضة" في نظر الجماهير.

الغموض الذي نقصده هُنا؛ هو عدم كشف كواليس أو أسرار هذه القضايا بالكامل عند إصدار القرارات، الأمر الذي لم يُرضِ فضول الشارع الرياضي السعودي.

آخر هذه القضايا؛ هي "اللافتة المسيئة" للنادي الأهلي خلال ديربي جدة الكبير ضد الاتحاد، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

هذا الديربي الذي أُقيم يوم 8 نوفمبر 2025، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري؛ شهد رفع "لافتة" في مدرجات الأهلي، فيها الكثير من العبارات المسيئة لهذا الكيان الرياضي الكبير.

وبعد شهر ونصف من الواقعة.. أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مجموعة من القرارات؛ منها تغريم العميد مبلغًا ماليًا يُقدر بـ200 ألف ريال سعودي - باعتباره مستضيف الديربي -، إلى جانب حرمانه من جماهيره لمدة مباراة إذا وقعت أي مخالفة خلال 4 أشهر.

بمعنى.. إذا ارتكب جمهور الاتحاد مخالفة في أي مباراة، خلال الأشهر الأربعة القادمة؛ سيتم حرمان الفريق من مشجعيه في اللقاء التالي مباشرة، على أرضه.

والقرارات التي أصدرتها الانضباط، تؤكد إدانة الاتحاد بالفعل؛ لكن يبقى السؤال الذي لم يجد الجمهور إجابة له حتى الآن: "كيف دخلت هذه اللافتة المدرجات دون اكتشافها؟!".

نعم.. حسب ما قيل إن التحقيقات لا تزال جارية حتى الآن؛ لكن الإعلامي الرياضي المخضرم وليد الفراج فجّر مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أكد أن الأمر تم التخطيط له قبل المباراة - بمساعدة من أحد أعضاء الاتحاد - وبشكلٍ يهدد الأمن العام.

لذلك.. زاد الفضول بين الجماهير؛ لمعرفة الكواليس الكاملة في هذه القضة والمتورطين فيها، والتي لم يتم الكشف عنها إلى الآن - على الأقل -.

إلا أننا يجب أن لا ننسى، أن ليس القضايا التي شهدتها الملاعب السعودية، تم الكشف عن تفاصيلها بالكامل أمام الرأي العام، على الرغم من صدور أحكام في بعض؛ ونستعرض أهمها في السطور التالية..

    عينة المنشطات السرية.. قضية ماتت وسط جدل جماهيري كبير

    من أبرز القضايا في الملاعب السعودية؛ تلك التي شهدها عام 2025، وعُرِفت باسم "عينة المنشطات السرية".

    وأثارت هذه القضية لغطًا كبيرًا في الآونة الأخيرة؛ حيث انتشرت أنباء عن ثبوت تعاطي أحد نجوم دوري روشن  لـ"المنشطات"، دون الإعلان عن اسمه.

    وظل الشارع الرياضي السعودي، يترقب الإعلان عن اسم هذا اللاعب لأسابيع طويلة؛ وسط اتهامات للجنة الرقابة على المنشطات، بمجاملة نادٍ معين.

    ولاحقًا.. خرجت توضيحات رسمية؛ تُشير إلى أن الأمر كان مجرد "مثال" فقط، طُرِح في ورشة عمل عن حالات قديمة.

    لكن الجدل لم ينتهِ هُنا؛ حيث خرجت مصادر أخرى لتؤكد وجود عينة إيجابية بالفعل، ضد أحد نجوم دوري يلو للدرجة الأولى.

    المهم أن الجماهير ظلت في حيّرة شديدة، ما بين الروايتين المثيرتين للجدل؛ لتختفي هذه القضية بمرور الأيام، بعد ذلك.

  • شهادة الكفاءة المالية.. قضية غير معروف حقيقتها من عدمها!

    أيضًا.. فجّر الناقد الرياضي طلال آل الشيخ، والذي شغل مناصب عامة مهمة، سواء في نادي الشباب أو الاتحادين السعودي والعربي، قضية خطيرة للغاية.

    آل الشيخ أعلن في تصريحات مع برنامج "رياضة سكوب"، وعلى مسؤوليته الشخصية - كما قال -، وجود نادٍ سعودي يحصل على شهادة "الكفاءة المالية"، منذ 3 سنوات كاملة؛ وذلك دون أن يسدد كاف الالتزامات المترتبة عليه، للموظفين.

    ورفض آل الشيخ أن يذكر اسم هذا النادي؛ ما سبب حيّرة كبيرة بين الجماهير الرياضية السعودية، مع تفاعل الكثير من الإعلاميين.

    مثلًا.. الإعلامي الرياضي صالح الحناكي علق على تصريحات آل الشيخ؛ قائلًا: "لو ذكر اسم النادي، قد يُمنع من الخروج في البرامج".

    وتساءل الحناكي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن سبب عدم فتح وزارة الرياضة السعودية تحقيقًا في هذه القضية؛ مطالبًا بمعاقبة النادي المُخالف والمتواطئين معه، أو محاسبة هذا الناقد الرياضي إذا كان حديثه غير صحيح.

    وحتى الآن.. ينتظر الشارع الرياضي السعودي خروج أي توضيحات؛ بشأن هذه القضية التي فجّرها طلال آل الشيخ، لمعرفة حقيقتها من عدمها.

  • Al Nassr v Kawasaki Frontale: AFC Champions League Elite Semi FinalGetty Images Sport

    نقل مباراة النصر.. قضية "المجمعة" التي ظلت غامضة حتى يومنا هذا!

    من أشهر القضايا التي شهدتها الملاعب السعودية، وظلت غامضة حتى وقتنا هذا؛ هي نقل مباراة عملاق الرياض النصر ضد نادي أحد، إلى مدينة المجمعة.

    هذه القضية التي تعود أحداثها إلى عام 2019؛ حيث صُدِر قرار بنقل مباراة النصر وأحد في الدوري السعودي للمحترفين، من الرياض إلى المجمعة - بشكلٍ مفاجئ وغير مبرر -.

    المُثير للدهشة أن عادل البطي، رئيس لجنة المسابقات وقتها، أكد أنه لا يعلم من اتخذ قرار نقل المباراة إلى المجمعة؛ أو كيف صُدِر هذا القرار أساسًا باسم لجنته، دون أن يتم أخذ موافقته.

    ونتيجة لذلك.. أعلن البطي استقالته من منصبه بشكلٍ رسمي؛ بينما خرجت توضيحات رسمية فيما بعد، تؤكد أن قرار نقل المباراة جاء بسبب عدم جاهزية ملاعب الرياض وقتها.

    التوضيحات التي خرجت بشأن نقل المباراة؛ لا تخفي أن هُناك جزء ناقص حتى يومنا هذا، وهو "من صاحب اليد الخفية في إصدار القرار دون علم رئيس لجنة المسابقات؟!".

  • FBL-KSA-CUP-ITTIHAD-QADSIAH-FANSAFP

    حادثة عادل جمجوم.. اعتداء في مكاتب نادي الاتحاد والجاني مجهول

    على طريقة أفلام الحركة في "هوليوود"؛ سمعنا عن واقعة مثيرة للجدل في الوسط الرياضي السعودي عام 2014، كان بطلها نائب رئيس نادي الاتحاد آنذاك عادل جمجوم.

    جمجوم كشف عن تعرضه للاعتداء والتهديد داخل مكتبه؛ لإجباره على الاستقالة من منصبه، من قِبل أشخاص محسوبين على شخصية بارزة.

    ولم يذكر جمجوم أي أسماء متورطة في القضية؛ ليبدأ البعض في التكهنات، بأنه عضو شرف نادي الاتحاد وقتها أحمد كعكي.

    السبب في هذه التكهنات؛ هي أن كعكي كان في مكتب جمجوم قبلها، للاستفسار عن مصير الدعم المالي الذي قدّمه للعميد الاتحادي وقتها.

    إلا أن جمجوم قام بتبرئة كعكي تمامًا من الواقعة؛ التي تحدث عنها الشارع الرياضي السعودي، لأشهر عديدة.

    وإلى يومنا هذا؛ لم يتم الإعلان عن هوية المعتدين أو الشخصية التي تقف خلف هذه الواقعة، لتُغلق القضية إعلاميًا دون كشف الحقائق الكاملة للجمهور.

  • Mansour Al-Balawisocial gfx

    استقالة منصور البلوي.. من الذي أجبر رئيس الاتحاد التاريخي على القرار؟

    منصور البلوي أحد أبرز رؤساء الأندية في تاريخ الرياضة السعودية، والذي صنع مجدًا مُخلدًا مع عملاق جدة الاتحاد؛ ارتبط اسمه بواحدة من أشهر القضايا، على الإطلاق.

    القضية التي نقصدها هُنا؛ هي استقالته من منصبه كرئيس لنادي الاتحاد عام 2007، دون معرفة تفاصيل القصة بالكامل.

    نعم.. نحن وغيرنا نعرف أصل القصة؛ والتي بدأت بعدما خطف نادي الاتحاد برئاسة البلوي، صفقة النجم السيراليوني محمد كالون من عملاق الرياض الهلال.

    كالون تواجد في الرياض للتوقيع مع الهلال وقتها؛ ولكنه اختفى من فندق إقامته، ليتم مشاهدته في جدة وهو ويوقع مع العميد الاتحادي.

    الهلاليون اتهموا البلوي وقتها، بتهريب كالون عبر طائرته الخاصة من الرياض إلى جدة؛ لينتهي الأمر بإعلان رئيس الاتحاد التاريخي، لاستقالته.

    وبعد سنواتٍ طويلة من الغياب.. تحدث منصور البلوي عن الواقعة في عام 2020؛ قائلًا إنه تعرض لضغوطاتٍ من شخصية بارزة، من أجل الاستقالة بعد واقعة كالون.

    ورغم أن التفاصيل تبدو مكتملة؛ إلا أن البلوي يرفض حتى وقتنا هذا، ذكر اسم الشخصية البارزة التي أجبرته على الاستقالة والابتعاد عن الوسط الرياضي.

  • FBL-KSA-NASSR-RONALDOAFP

    صفقة رونالدو منها.. قضايا مثيرة أخرى في الملاعب السعودية!

    وبالطبع هُناك الكثير من القضايا الأخرى، التي لم يتم معرفة تفاصيلها بالكامل، وظلت تُحيّر الجماهير؛ رغم أنه صُدِر قرارات في الكثير منها، نلخصها على النحو التالي:

    * أولًا: قضية تحريض سعيد المولد للرحيل عن الأهلي والتوقيع مع الاتحاد عام 2014؛ ثم ندم اللاعب وانتقاله إلى البرتغال "كوبري"، للهروب من العقوبات.

    * ثانيًا: قضية منشطات الأسطورة الاتحادية محمد نور عام 2015، والتي تم إيقافه بسببها 4 سنوات؛ حيث ظلت "لغزًا" للجماهير السعودية، بشأن كيفية ظهور المادة المحظورة في دم لاعب بخبرته.

    * ثالثًا: كواليس صفقة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ الذي انتقل إلى فريق النصر الأول لكرة القدم، في يناير 2023.

    وقد يستغرب البعض من ذكر اسم رونالدو، فصفقته ليست شبيهة أبدًا بكل الأزمات التي استعرضناها في تقريرنا؛ لكننا يجب الوقوف عندها أيضًا، باعتبارها واحدة من أهم قضايا الرأي العام.

    ومن غير الطبيعي أن تتضارب الروايات الرسمية، بخصوص أهم صفقة في تاريخ الرياضة السعودية؛ حيث أننا منذ أسابيع، نشهد تكذيبات من شخصيات كبيرة لبعضها البعض.

    مثلًا.. الرئيس التنفيذي لأكاديمية "مهد" عبدالله حماد، تحدث عن أنه هو من تفاوض مع رونالدو للانضمام إلى النصر؛ قائلًا: "أثناء تواجدي في الطائرة للتوجه إلى قطر، حيث بطولة كأس العالم 2022؛ تلقيت اتصالًا من اللاعب، يستسفر فيه عن جدية السعودية في التعاقد معه".

    حماد أشار إلى أنه أوصل رسالة رونالدو إلى سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودية؛ الذي طلب منه التأكُد من رغبة الأسطورة البرتغالية 100%، وذلك قبل التحرك الرسمي لإتمام الصفقة.

    هذه التصريحات كذبها مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر الأسبق - الذي كان يتولى المنصب وقت التعاقد مع رونالدو -؛ حيث كشف عن أن حماد ليس له أي علاقة بالصفقة، وأنه هو من سافر إلى البرتغال بصحبة رجل الأعمال محمد الخريجي، للقاء اللاعب والاتفاق معه.

    الملخص من كل ذلك.. أن التعاقد مع كريستيانو رونالدو هي صفقة دولة من أساس؛ ومن هُنا من غير المنطقي أن تخرج إلينا روايات مُتضاربة بعد 3 سنوات من قدوم اللاعب، دون معرفة الحقيقة.

