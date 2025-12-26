Al Ahli SFC v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

"لديكم خبرة اللعب عصرًا" .. الفتح لا يفوت الفرصة وينتقم من الأهلي بـ"طريقة ساخرة" بسبب قضية فراس البريكان

الفتح يثير الجدل في الشارع السعودي برسائل نارية..

سخر نادي الفتح من عملاق جدة الأهلي؛ وذلك بعد الفوز عليه عصر اليوم الجمعة، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

الفتح قلب تأخُره (0-1) أمام الأهلي، إلى الفوز بهدفين مقابل واحد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي.

    علاقة متوترة بين الفتح والأهلي في الفترة الأخيرة

    شهدت الفترة الأخيرة، توتر كبير في العلاقات بين ناديي الأهلي والفتح؛ بسبب قضية المهاجم الدولي فراس البريكان، والتي استمرت لأشهر عديدة.

    النادي الأهلي تعاقد مع البريكان؛ قادمًا من صفوف فريق الفتح الأول لكرة القدم، صيف عام 2023.

    الصفقة تمت بعد أن فسخ البريكان عقده مع الفتح؛ بدفعه قيمة "الشرط الجزائي"، ومن ثم التوقيع مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    وبعد فترة طويلة من إتمام الصفقة، تخطت العام الكامل؛ قدّم الفتح شكوى إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي، يطالب فيها بمعاقبة الأهلي والبريكان.

    واستند الفتح في شكواه، على أن الأهلي حوّل قيمة "الشرط الجزائي" في عقد البريكان مع النموذجي، إلى حسابات اللاعب البنكية؛ وذلك من أجل فسخه بشكلٍ رسمي، والانتقال إلى الراقي.

    واعتبر الفتح أن هذا الأمر يُعد تحريضًا من النادي الأهلي ومسؤوليه للاعب؛ الذي كان في "الفترة المحمية" من عقده، وبدون علم أو موافقه من ناديه الأصلي - أي النموذجي -.

    ومؤخرًا.. أصدر مركز التحكيم الرياضي قراره النهائي في القضية، ببراءة النادي الأهلي والبريكان من جميع التهم المنسوبة إليهما؛ مؤكدًا على أن الفتح لم يقدّم دليلًا ملموسًا واحدًا، يثبت تحريض الراقي للاعب.

  • انتقام الفتح بعد قضية فراس البريكان بـ"سخرية مثيرة" من الأهلي!

    وفي هذا السياق.. استغل نادي الفتح فوزه على عملاق جدة الأهلي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ لينتقم بعد قضية المهاجم الدولي فراس البريكان، التي خسرها.

    ونشر النموذجي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، صورة لاحتفال نجومه، مع نتيجة المباراة النهائية ضد الأهلي؛ معلقًا عليها: "لا جديد يُذكر ولا قديم يُعاد.. الفتح يكسب في الملعب".

    أي أن نادي الفتح أراد إيصال رسالة للأهلي؛ بأنه انتصر في المكاتب بقضية البريكان، لكن النموذجي يفوز عليه في الملاعب.

    وبالفعل.. الفتح أصبح عقده للأهلي مؤخرًا؛ حيث يكفي أن نقول بإن الراقي فاز مرة واحدة فقط في آخر 5 مباريات، وذلك منذ العودة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

    وخسر الأهلي منذ العودة إلى دوري روشن في 2023-2024، 3 مرات من الفتح - مقابل فوز وحيد وتعادل -؛ من بينهم الهزيمة القاسية (1-5)، في سبتمبر من العام قبل الماضي.

  • الفتح يذكر الأهلي بـ"هبوطه التاريخي" إلى دوري يلو!

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. نادي الفتح صعد بشكلٍ خطير ضد عملاق جدة الأهلي؛ عندما ذكره بهبوطه التاريخي، ولعبه في دوري يلو للدرجة الأولى 2022-2023.

    وكتب الفتح عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة؛ ساخرًا من الأهلي: "لديكم خبرة اللعب عصرًا.. ولدينا ماتياس فارجاس".

    ولعب الأهلي الكثير من المباريات عصرًا - وهو نفس موعد لقاء اليوم ضد الفتح -؛ وذلك أثناء فترة هبوطه التاريخي، وتواجده في دوري يلو للدرجة الأولى.

    ومن ناحيته.. سجل فارجاس هدفي الفتح؛ اللذين قادا الفريق الأول للفوز (2-1) على الأهلي، عصر اليوم الجمعة.

    مسيرة الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 5 مباريات مقابل 4 تعادلات وهزيمة، في 10 لقاءات.

    وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.

    لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.

    وعاد الأهلي للتعثر آسيويًا من جديد؛ وذلك عندما سقط في فخ الهزيمة (0-1) أمام الشارقة الإماراتي، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

    إلا أن أبناء المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله؛ ضربوا بقوة في الجولة السادسة من النخبة الآسيوية، بعدما فازوا (5-0) على الشرطة العراقي.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

    * أرقام الأهلي في الموسم الرياضي الحالي:

    - مباريات: 22.

    - فوز: 14.

    - تعادل: 5.

    - خسارة: 3.

    - أهداف مسجلة: 54.

    - أهداف مستقبلة: 26.

