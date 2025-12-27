لا تزال هناك تبعيات في قضية "البنر المسيء" الذي أوقع نادي الاتحاد في دائرة عقوبات لجنة الانضباط، لتسجل واحدة من أغرب ملفات الموسم الرياضي 2025-2026.
فيديو | "ترفع عارك، تشتكي جارك" .. جماهير الاتحاد تواصل السخرية من الأهلي رغم عقوبة "البنر المسيء"!
الاتحاد .. لافتة مسيئة في ديربي الأهلي وعقوبة الانضباط
وشهدت مباراة الديربي بين الاتحاد والأهلي، على ملعب الإنماء، في نوفمبر الماضي، جدلًا كبيرًا من المدرجات، بعد ظهور "بنر" يحمل عبارة "عار الهبوط لن يُمحى للأبد"، في إشارة تم اعتبارها مسيئة تجاه الراقي، في المباراة التي انتهت بخسارة العميد بنتيجة (0-1).
وخرج نادي الاتحاد لينفي مسؤوليته عن تلك الواقعة، بجانب تأكيدات من قِبل رابطة الدوري السعودي، بأنها لا تعلم أي شيء عن اللافتة المسيئة.
وأشارت تقارير إلى قيام شخصين برفع اللافتة خلال مباراة الديربي، وكانا يرتديان قميص الأهلي، قبل أن يتوجهان إلى مدرج الاتحاد، ليقوما بخلع قميص الراقي، وفق ما أظهرته كاميرات المراقبة.
وعلى خلفية الواقعة، تمكنت الجهات المختصة من إلقاء القبض على الأشخاص المتورطين في رفع اللافتة المسيئة، حيث تم التحفظ عليهم وفتح تحقيق رسمي للوقوف على ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتسببين.
وقررت لجنة الانضباط والأخلاق، بالاتحاد السعودي لكرة القدم، توقيع عقوبة ضد نادي الاتحاد، بغرامة مالية قدرها 200 ألف ريال سعودي، باعتباره مستضيف الديربي وتقع عليه بعض المسؤولية، فضلًا عن حرمان العميد من جماهيره لمباراة واحدة، مع تعليق هذه العقوبة لمدة 4 شهور.
هذا الأمر يعني أنه في حالة قيام جمهور الاتحاد بأي مخالفة، في أي مباراة، خلال الأربعة أشهر المُقبلة، سيتم تطبيق العقوبة في المباراة التالية وبشكل فوري، مع اعتبار القرار قابلًا للاستئناف.
جماهير الاتحاد تسخر من الأهلي مجددًا
وقررت جماهير نادي الاتحاد، السخرية مجددًا من الأهلي، ولكن بطريقة أخرى، بعيدة عن كرة القدم، حيث تقابل الفريقان ضمن الدوري الممتاز للكرة الطائرة.
وقامت الجماهير الاتحادية، بالهتاف من المدرجات "يلا يا ولد .. ارفع البنر" و"ترفع عارك .. تشتكي جارك"، وسط صمت تام من مشجعي الأهلي.
وتمكن الاتحاد من كسب مباراة الكرة الطائرة، بعد فوزه في ديربي الأهلي بثلاثة أشواط مقابل شوطين، حيث جاءت النتائج (25/18 - 22/25 - 25/15 - 14/25 - 15/11).
رسالة تشكيك في عقوبة الانضباط
وأثارت عقوبة لجنة الانضباط، حالة واسعة من الجدل، الأمر الذي وصفه الإعلامي هتان النجار، المُقرب من البيت الاتحادي، بأنه لا يحمل أي إدانة صريحة تجاه العميد.
وقال النجار خلال تصريحات لبرنامج "نادينا": "لابد من الاتفاق على مبدأ ثابت، وهو عدم الإقرار بأي خطأ يصدر، وهذا من المبادئ الإساسية التي يجب أن نتفق عليها جميعًا".
وأضاف: "لا تعجبني القرارات التي يتم اتخاذها على استحياء، وقرار لجنة الانضباط اليوم تم ذكر اسم تم إثبات التهمة على نادي الاتحاد، لا تحاول إقناعي بأن هذا النوع من القضايا كقضية رأي عام والجميع كان يتحدث عنها، والجميع تسائل ماذا سيحدث بناءً على التحقيقات التي تم اتخاذها بهذا الموضوع، وتحاول إقناعي بإنها مخالفة ضد الاتحاد وتم إثباتها".
وواصل: "وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها، أن نادي الاتحاد طيلة جلسات التحقيق التي حضروها، لم يتم تقديم ما يثبت مخالفة من جمهور الاتحاد التي ذكرت في البند أولًا في نص القرار الصادر من لجنة الانضباط".
واستطرد قائلًا: "قبل المباراة إدرتي الملعب والتفتيش هما المسؤولين عن دخول البنر المسيء للأهلي، ولذلك أرى أن القرار ناقص وضعيف، ولم يتم إثبات أن البنر دخل عندما استلم الاتحاد الملعب".
- Getty Images Sport
الاتحاد في موسم 2025-2026
دخل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم الموسم الرياضي 2025-2026 وسط تقلبات واضحة في النتائج، ما بين إخفاقات مبكرة وانتفاضات مؤثرة على المستويين المحلي والقاري.
واستهل العميد موسمه بخيبة أمل بعد فقدان لقب كأس السوبر السعودي، إثر الخسارة أمام النصر بنتيجة (2-1) في الدور نصف النهائي، ليضيع أول ألقاب الموسم مبكرًا.
في دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الاتحاد حتى الآن 9 مباريات، نجح خلالها في تحقيق 4 انتصارات، مقابل تعادلين، فيما تلقى 3 هزائم مؤلمة. وجاءت خسائر الفريق أمام النصر في الجولة الرابعة، ثم سقط أمام الهلال في الأسبوع السادس، قبل أن يتعثر مجددًا في ديربي جدة أمام الأهلي بالجولة الثامنة.
قاريًا، لم تكن بداية الاتحاد موفقة في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما خسر أول مباراتين أمام الوحدة الإماراتي وشباب الأهلي دبي، قبل أن يستعيد توازنه بتحقيق فوز عريض على الشرطة العراقي بنتيجة (4-1)، أعقبه انتصار مستحق على الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.
غير أن الفريق عاد للتعثر آسيويًا من جديد، عقب خسارته الثقيلة أمام الدحيل القطري بنتيجة (4-2) في الجولة الخامسة، قبل أن يُظهر شخصية قوية في الجولة السادسة، وينتزع فوزًا صعبًا خارج أرضه على حساب ناساف كارشي الأوزبكي بهدف دون مقابل.
وعلى صعيد كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2025-2026، واصل الاتحاد مشواره بنجاح، ونجح في حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، ليضرب موعدًا مرتقبًا مع نادي الخلود، في مواجهة يطمح من خلالها إلى الاقتراب من منصة التتويج وإنقاذ موسمه محليًا.