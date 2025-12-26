بعد واقعة سالم ورونالدو .. طارق ذياب ينقلب على مدرب الأهلي: "لا تعيشوا على الأطلال"!

هل كان الحديث بدافع العاطفة أم العقلانية؟ .. هكذا عاد المحلل الرياضي طارق ذياب، ليثير الجدل في الأوساط الرياضية السعودية، بعدما شنّ هجومًا، ضد الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، أعقاب الخسارة أمام الفتح.

بثنائية ماتياس فارجاس، نجح الفتح في اقتناص "3" نقاط ثمينة، بفوز مثير على الأهلي، في مباراة الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

وحقق الفتح ثاني انتصاراته فقط في دوري روشن، منذ انطلاق الموسم، على حساب بطل دوري النخبة الآسيوية، الذي تجمد رصيده عند 19 نقطة، ليحل في المركز الرابع، فيما رفع "النموذجي" رصيده إلى 8 نقاط، في المركز الرابع عشر.