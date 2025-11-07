أخبار النصر اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | جوائز الفيفا تحقق حلم رونالدو .. واعتراض على تعديل "يخدم المنافس" في نظام المواليد!
كريستيانو رونالدو يدخل جوائز الفيفا .. ويطالب بـ"الحذاء الذهبي"
سالم الدوسري يقود ظهورًا مفاجئًا لنجوم الدوري السعودي .. محمد صلاح، عثمان ديمبيلي وجميع المرشحين لجوائز "ذا بيست" 2025
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مساء اليوم الخميس، المرشحين لجوائزه المختلفة في حفل "ذا بيست"، للعام الحالي 2025.
الجوائز التي تم إعلان المرشحين والمرشحات للفوز بها؛ هي: "أفضل لاعب ولاعبة، أفضل مدرب ومدربة فئتي الرجال والسيدات، أفضل حارس وحارسة مرمى".
"براءة المسؤولين السعوديين من التلاعب وأحلام كريستيانو رونالدو بدأت تتحقق" .. اختيار سالم الدوسري في جوائز "ذا بيست" أكبر من مجرد ترشيح
"لا يحزنك إنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد"؛ هذه هي إحدى أجمل المقولات التي وصفت المثابرة والأمل، في الحياة.
"أحترم روني ولكن!" .. كريستيانو رونالدو مطالبًا بدخوله صراع الحذاء الذهبي: إحراز الأهداف في إسبانيا أسهل من السعودية
نشر الصحفي بيرس مورجان الجزء الثاني من حواره المثير مع النجم كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي ومنتخب البرتغال، والذي تناول عددًا من المحاور الشيقة أبرزها رده الموسع على تفضيل زميله السابق في مانشستر يونايتد واين روني لخصمه اللدود ليونيل ميسي عليه في صراع الأفضل بينهما، وكذلك حلم الفوز بكأس العالم وصراعه حول الأفضل في التاريخ، كما وجه رسالة للمسؤولين عن جائزة الحذاء الذهبي واصفًا أن التسجيل في الدوري الإسباني أسهل من نظيره السعودي. فما الذي قاله في حواره مع الصحفي بيرس مورجان؟
"تخيلوني بملابس سباحة حمراء ولهذا السبب لم أحضر جنازة جوتا!" .. كريستيانو رونالدو يقارن بينه وديفيد بيكهام ويخطط لـ"شيء ما" مع دونالد ترامب
تحدث الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم منتخب البرتغال وفريق النصر الأول لكرة القدم، عن بعض الملفات المثيرة للجدل، خارج عالم الساحرة المستديرة.
أبرز هذه الملفات التي تحدث عنها رونالدو، في الجزء الثاني من "حواره المسجل" مع الصحفي الرياضي بيرس مورجان؛ كانت تلك المتعلقة بغيابه عن جنازة ديوجو جوتا، نجم منتخب البرتغال ونادي ليفربول الراحل.
أيضًا.. تطرق الأسطورة البرتغالية في حواره مع مورجان؛ للحديث عن القميص الموقع الذي أهداه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك المقارنة بينه والنجم الإنجليزي التاريخي ديفيد بيكهام.
"سيحب ذلك كثيرًا" .. مدرب مانشستر يونايتد السابق يكشف موقف كريستيانو رونالدو من مزاملة ميسي في إنتر ميامي
يدعي رينيه مولينستين، المدرب السابق لمانشستر يونايتد، أن كريستيانو رونالدو "سيحب" الانضمام إلى ليونيل ميسي في إنتر ميامي، حيث يقترب اثنان من أعظم اللاعبين في التاريخ من نهاية مسيرتهما الحافلة بالأرقام القياسية. ومع ذلك، فقد تم اقتراح أن هوليوود ستكون وجهة أكثر احتمالاً لنجم النصر الحالي في الدوري الأمريكي إذا تحققت فرص الانضمام إلى فرق في لوس أنجلوس.
"الهلال لا يحتاج كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي لتحقيق الإنجازات"! .. حقيقة ناقصة أثبتتها المشاركة المونديالية الخادعة والطائرة الجدلية
عندما يتم ذكر اسم عملاق الرياض الهلال؛ فنحن نتحدث هُنا عن واحد من أعرق الأندية الآسيوية والعربية، على الإطلاق.
الهلال أحد الأندية الآسيوية والعربية القليلة، التي تعمل وفق منظومة ثابتة - مهما تغيرت الإدارات -؛ ما يجعل الكثيرين يشبهونه بالفرق الأوروبية.
بيان النصر يهاجم قرار اتحاد الكرة .. ويلمح بـ"خدمة الهلال"
"نزاهة الدوري السعودي في خطر"! .. النصر يوجه اتهامات غير مباشرة للهلال ويعلن استعداده للتصعيد بملف المواليد
أصدر مجلس إدارة شركة نادي النصر بيانًا ناريًا، مساء اليوم الخميس؛ تناول فيه موضوعين أشغلوا الرأي العام بشدة، في الأيام والساعات القليلة الماضية.
الموضوعان هما تغيير لوائح قيد اللاعبين الأجانب تحت 21 عامًا "مواليد"؛ إلى جانب الجدل التحكيمي الذي صاحب مباراة فريق النصر الأول لكرة القدم ضد نادي الفيحاء، في الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
"ليس من حقهم إيهام الجميع بأمور ليست موجودة" .. إعلامي يُهاجم بيان النصر بشأن أزمة المواليد!
هاجم الإعلامي محمد الشيخ البيان الذي أصدره نادي النصر، اعتراضًا على الفكرة التي تم طرحها منذ أيام، بشأن تغيير لوائح قيد اللاعبين الأجانب تحت 21 عامًا "المواليد".
أصدر نادي النصر بيانًا رسميًا مساء الخميس، أعرب فيه عن اعتراضه الشديد على التعديلات المقترحة في لوائح اللاعبين الأجانب تحت 21 عامًا من فئة "المواليد"، معتبرًا أن هذا القرار يُهدد نزاهة وعدالة المنافسة في دوري روشن السعودي للمحترفين.
مصير غريب .. وكواليس مفاجئة حول ركلة الجزاء "الجدلية" في مباراة الفيحاء
بعد تألقه مؤخرًا .. النصر يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مستقبل عبد الرحمن غريب!
اتخذت إدارة نادي النصر، متمثلة في خوسيه سيميدو الرئيس التنفيذي، قرارًا بشأن النجم عبد الرحمن غريب، الذي تألق خلال افترة الماضية مع العالمي.
يعيش عبد الرحمن غريب واحدًا من أفضل فتراته الكروية منذ انتقاله إلى نادي النصر، حيث تحوّل بشكل واضح إلى أحد أبرز مفاتيح اللعب الهجومية في كتيبة المدرب البرتغالي جورج جيسوس، الذي أعاد اكتشاف اللاعب ومنحه دورًا أكبر داخل المنظومة الفنية.
بعد ظهورهما الجدلي عقب أزمة النصر والفيحاء .. حقيقة إيقاف محمد الهويش وماجد الشمراني
لا تزال أصداء مباراة فريق النصر الأول لكرة القدم ضد نادي الفيحاء، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، تهز الشارع الرياضي في المملكة.
وشهدت هذه المباراة التي أدارها الحكم السعودي محمد الهويش، جدلًا واسعًا للغاية؛ وذلك بسبب احتساب "ركلة جزاء" مثيرة للفريق النصراوي، سجل منها الأسطورة كريستيانو رونالدو هدف الفوز في الدقيقة 90+14.
تحمل البراءة لمحمد الهويش .. مفاجأة مدوية في كواليس احتساب ركلة جزاء النصر أمام الفيحاء
فجرت صحيفة الجزيرة السعودية مفاجأة مدوية من كواليس ركلة الجزاء الأزمة التي فجرت جدلًا واسعًا في الأيام الأخيرة، والتي احتسبها الحكم السعودي محمد الهويش لصالح النصر في الوقت القاتل من مواجهة الفيحاء في دوري روشن السعودي. فما تلك المفاجأة التي برأت ساحة الهويش؟
"عليك بتكرار ما فعله أرتيتا مع آرسنال" .. نصيحة إعلامية إلى جيسوس وتشبيه نجم النصر بحراس البريمير ليج!
وجه الإعلامي سعود الصرامي رسالة إلى المدرب البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي النصر، بشأن الاعتماد على اللاعبين المحليين بالفريق، مشبهًا أحد حراس العالمي بحراس الدوري الإنجليزي الممتاز.
النصر يستعد لمواصلة قطار الدوري أمام نيوم
