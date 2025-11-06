فجرت صحيفة الجزيرة السعودية مفاجأة مدوية من كواليس ركلة الجزاء الأزمة التي فجرت جدلًا واسعًا في الأيام الأخيرة، والتي احتسبها الحكم السعودي محمد الهويش لصالح النصر في الوقت القاتل من مواجهة الفيحاء في دوري روشن السعودي. فما تلك المفاجأة التي برأت ساحة الهويش؟
تحمل البراءة لمحمد الهويش .. مفاجأة مدوية في كواليس احتساب ركلة جزاء النصر أمام الفيحاء
أزمة مواجهة النصر والفيحاء بقيادة محمد الهويش
الفيحاء كاد أن يكون العثرة الأولى للعالمي، في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي 2025-2026، وقتما حل ضيفًا عليه باستاد الأول بارك، ضم الجولة السابعة، في الأول من نوفمبر الجاري.
لكن كتيبة المدرب البرتغالي جورج جيسوس نجحت في اقتناص ثلاث نقاط بشق الأنفس، منتصرة في الوقت القاتل بثنائية مقابل هدف وحيد.
الضيوف افتتحوا التهديف في اللقاء في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، عن طريق الإسباني جيسون ريميسيرو، لكن عادل القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو النتيجة بهدف في الدقيقة 37، قبل أن يخطف الفوز في الدقيقة 15+90 بفضل ضربة جزاء.
ضربة الجزاء تلك تحديدًا هي ما أشعل غضب الفيحاويين، حيث احتسبها الهويش بعد احتكاك هوائي بين الفنزويلي ميكيل فيلانويفا مع لاعب النصر عبدالإله العمري.
واتهم البعض محمد الهويش بتعريض الفيحاء للظلم، ومنهم مسؤولي البرتقالي أنفسهم، كفهد الأنصاري؛ المدير الرياضي بالنادي، رغم انقسام آراء خبراء التحكيم حول مدى صحة ضربة الجزاء.
براءة الهويش!
صحيفة الجزيرة، وتحديدًا الصحفي أحمد العجلان، كشف عن كواليس مثيرة تخص قرار الهويش احتساب ركلة الجزاء لصالح عبد الإله العمري، مشيرًا إلى أن زميله ماجد الشمراني هو من دفعه لمثل هذا القرار.
المنتقدون لقرار الحكم يعتمدون على نقطتين، الأولى عدم وجود خطأ أو لمسة يد متعمدة ضد مدافع الفيحاء، والثانية وجود خطأ ضد كريستيانو رونالدو في نفس اللقطة كان الأولى احتسابه أولًا وقبل النظر إلى الاحتكاك الآخر.
العجلان أوضح خلال تغريدة على منصة إكس أن حكم تقنية الفيديو "ماجد الشمراني" لعب الدور الأكبر في قرار الهويش، مشيرًا إلى أن الشمراني لم يُظهر كامل اللقطات الخاصة بركلة الجزاء، إذ قال "لم يعرض حكم تقنية الفيديو "ماجد الشمراني" في مواجهة النصر والفيحاء الماضية كامل لقطات الكرة التي احتسب خلالها ركلة جزاء، حيث لم يعرض لقطة دفع "رونالدو" لـ "أحمد بامسعود" كما اقتصر لقطة ركلة الجزاء على زاوية واحدة تُرجح قرار أن تكون اللقطة ركلة جزاء وهو ما دفع محمد الهويش لاتخاذ القرار الذي أثار ردود أفعال واسعة".
آراء خبراء التحكيم حول قرار الهويش
بالانتقال لاستعراض آراء خبراء التحكيم في هذا الجدل..
تحدث الحكم عبد الله القحطاني، عبر برنامج "دورينا غير"، بشأن لقطة الخطأ الذي أسفر عن ركلة جزاء النصر، مؤكدًا أن قرار الحكم صحيح، كون لاعب الفيحاء وجه "حركة إضافية"، بلمسة يد على الكرة، وأن اليد لم تكن في وضعها الطبيعي.
في المقابل، قال المحلل التحكيمي نواف شكر الله، عبر برنامج "في 90"، إن الحكم محمد الهويش قدم مباراة كبيرة للغاية، ولكنه محى كل شيء بقراره الأخير حول احتساب ركلة الجزاء الأخيرة، والتي وصفها بأنها غير صحيحة وغيرت سير المباراة.
واستعرض نواف شكر الله لقطة واضحة تؤكد أن لاعب الفيحاء لم يرتكب مخالفة لمسة اليد على الكرة، كما أنه كان في وضع تنافس طبيعي مع عبد الإله العمري، ولم يحدث أي ضرب أو سلوك مشين.
غضب الفيحاء من محمد الهويش
عقب مباراة النصر والفيحاء، التقى فهد الأنصاري؛ المدير الرياضي للأخير، بعدد من الصحفيين الذين حاولوا إيضاح الصورة من خارج الملعب له، مؤكدين أن محمد الهويش احتسب ضربة الجزاء الجدلية بداعي لمسة يد على فيلانويفا، وهو ما نفاه المدير الرياضي للفيحاء، بناءً على حوار دار بينه وبين الحكم المحلي.
وقال الأنصاري خلال تصريحاته لـ"القنوات الرياضية السعودية": "لم يحتسب الهويش ضربة الجزاء بناءً على لمسة يد، أنا ناقشته، لم يحتسبها لهذا السبب، إنما احتسبها بداعي احتكاك على الوجه، من المستحيل أن تكون هذه اللقطة ضربة جزاء وإلا فإننا نلعب كرة سلة".
وأضاف: "إذا هذا الاحتكاك على الوجه بين لاعبي الفيحاء والنصر يُحتسب ضربة جزاء فإننا نلعب كرة سلة، الحكم له الحق أن يقرر وهذه وجهة نظره، لكن بالنسبة لي مستحيل أن يقنعني أي حكم على مستوى العالم أن هذه ضربة جزاء".
وواصل المدير الرياضي للفيحاء هجومه على الحكم السعودي: "الهويش ليس من الحكام الذين تتأثر قراراتهم بالضغط، لا أريد الخوض في هذا الجانب، الأهم بالنسبة لي أن اللقطة لم تكن ضربة جزاء نهائيًا".
وتابع: "نحن خلقنا فرصًا أكثر من النصر، رغم أننا كنا في حالة دفاع وهو في حالة هجوم، النقطة الإيجابية أننا علمنا إلى أي مدى وصلنا وشخصية لاعبينا، كلمة شكرًا لن توفيهم حقهم على مستواهم وأدائهم، لكن مجهود اللاعبين سُلب منهم في الأخير بقرار خاطئ".
وفي تصريحات أكثر انفعالًا للصحفيين، اختتم فهد الأنصاري: "لو جاء جياني إنفانتينو؛ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لإقناعي أنها ضربة جزاء فلن أقتنع".