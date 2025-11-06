بعد ظهورهما الجدلي عقب أزمة النصر والفيحاء .. حقيقة إيقاف محمد الهويش وماجد الشمراني

لا تزال أصداء مباراة فريق النصر الأول لكرة القدم ضد نادي الفيحاء، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، تهز الشارع الرياضي في المملكة.

النصر فاز (2-1) على الفيحاء، بملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وشهدت هذه المباراة التي أدارها الحكم السعودي محمد الهويش، جدلًا واسعًا للغاية؛ وذلك بسبب احتساب "ركلة جزاء" مثيرة للفريق النصراوي، سجل منها الأسطورة كريستيانو رونالدو هدف الفوز في الدقيقة 90+14.