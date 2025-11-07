اتخذت إدارة نادي النصر، متمثلة في خوسيه سيميدو الرئيس التنفيذي، قرارًا بشأن النجم عبد الرحمن غريب، الذي تألق خلال افترة الماضية مع العالمي.
بعد تألقه مؤخرًا .. النصر يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مستقبل عبد الرحمن غريب!
- Getty Images Sport
ما هو قرار النصر؟
كشفت صحيفة "الرياضية" عن أن نادي النصر يتجه لتجديد عقد غريب الذي ينتهي في يونيو 2026، حيث سيدخل الفترة الحرة بداية من يناير المقبل.
وأوضحت الصحيفة أن غريب الذي كان قريبًا من الرحيل عن النصر خلال الصيف الماضي، بعد تقدم ناديي نيوم والعلا طلبًا بشراء عقده، أصبح الآن وضعه أفضل، خاصة بعد رحيل المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي.
وكان غريب قد دخل في خلاف مع بيولي، بسبب قلة الدقائق التي يحصل عليها مع الفريق، الأمر الذي دفعه للاتجاه إلى الرحيل عن صفوف العالمي.
غريب يتألق الموسم الحالي
يعيش عبد الرحمن غريب واحدًا من أفضل فتراته الكروية منذ انتقاله إلى نادي النصر، حيث تحوّل بشكل واضح إلى أحد أبرز مفاتيح اللعب الهجومية في كتيبة المدرب البرتغالي جورج جيسوس، الذي أعاد اكتشاف اللاعب ومنحه دورًا أكبر داخل المنظومة الفنية.
فمنذ بداية الموسم الرياضي 2025-2026، أظهر غريب مستوى مميزًا من الفاعلية والانسجام التكتيكي، ليصبح عنصرًا حاسمًا في بناء الهجمات وصناعة الفارق في الثلث الأخير من الملعب.
ووفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" فقد شارك الجناح الدولي السعودي في 10 مباريات فقط هذا الموسم، لكنه نجح في المساهمة بـ 7 أهداف مباشرة، حيث سجل 3 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة، بمعدل مساهمة هجومية يقارب هدفًا في كل مباراة — وهو معدل يعكس حجم التطور الفني والثقة التي بات يتمتع بها تحت قيادة جيسوس.
ويُعد هذا التحول اللافت انعكاسًا مباشرًا لطريقة تعامل جيسوس مع اللاعب، إذ منحه حرية أكبر في التحرك بين الخطوط، مع تكليفه بمهام هجومية واضحة تبرز نقاط قوته في المراوغة وصناعة اللعب، بعد أن كان محصورًا في أدوار تكتيكية محدودة خلال الموسم الماضي.
ففي الموسم السابق تحت قيادة المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، واجه غريب واحدة من أصعب فتراته الكروية، حيث شارك في 29 مباراة بجميع المسابقات، لكنه اكتفى بصناعة 4 أهداف فقط دون أن يتمكن من التسجيل، في مؤشر على تراجع حالته النفسية والفنية حينها، قبل أن يعيد جيسوس إحياء موهبته بشكل كامل هذا الموسم.
وجاءت القفزة الأبرز في أداء غريب خلال مواجهة جوا الهندي في بطولة دوري أبطال آسيا 2، حيث تألق بشكل استثنائي وتمكّن من تسجيل هدفين رائعين، ليقود النصر إلى فوز كبير ويُتوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة، وسط إشادات واسعة من الجماهير والخبراء بأدائه المتكامل.
- Getty Images Sport
موسم النصر 2025-26
استهل فريق النصر موسمه الكروي 2025-2026 تحت قيادة المدرب البرتغالي المخضرم جورج جيسوس بطريقة قوية ومبشرة، عكست حجم الطموح الكبير داخل الفريق الساعي هذا الموسم للسيطرة على البطولات المحلية والقارية، رغم البداية الدرامية التي شهدت خسارة لقب كأس السوبر السعودي أمام الأهلي.
ورغم تلك الكبوة، فإن النصر قدّم في البطولة أداءً مميزًا منذ انطلاقها، حيث تجاوز الاتحاد في نصف النهائي بنتيجة 2-1، قبل أن يخسر النهائي بركلات الترجيح عقب تعادل مثير (2-2)، ليغادر البطولة مرفوع الرأس وسط إشادة جماهيرية وإعلامية كبيرة بالأداء الجماعي والتناغم الواضح بين عناصر الفريق.
وفي دوري روشن السعودي للمحترفين، أثبت النصر أنه يدخل الموسم بعقلية البطل، بعدما حقق العلامة الكاملة في أول سبع جولات، مقدّمًا كرة هجومية ممتعة، ومحققًا انتصارات مقنعة على فرق قوية أبرزها الاتحاد والفتح والفيحاء.
وتألّق خلال هذه الفترة عدد من نجومه البارزين، في مقدمتهم كريستيانو رونالدو وساديو ماني وأيميريك لابورت، ليعتلي الفريق صدارة الترتيب مؤكدًا أنه المرشح الأبرز للقب هذا الموسم.
أما على المستوى الآسيوي، فقد ظهر النصر بثوب البطل الحقيقي في دوري أبطال آسيا 2، حيث فرض هيمنته المطلقة بتحقيق أربعة انتصارات متتالية أمام كل من استقلال دوشنبه الطاجيكي والزوراء العراقي وجوا الهندي ذهابًا وإيابًا، وسجل خلالها 13 هدفًا مقابل هدف وحيد استقبله، في أداء متكامل جمع بين الصلابة الدفاعية والانسيابية الهجومية.
لكن رغم هذا الزخم الإيجابي، واجه الفريق خيبة أمل غير متوقعة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما افتتح مشواره بفوز كاسح على نادي جدة (4-0) في دور الـ32، قبل أن يتعرض لخسارة مفاجئة أمام الاتحاد (1-2) في دور الـ16، ليودّع البطولة مبكرًا ويحوّل تركيزه بالكامل نحو الدوري ودوري الأبطال.
ملخص مسيرة النصر في موسم 2025-2026 حتى الآن:
كأس السوبر السعودي:
نصف النهائي: النصر 2–1 الاتحاد
النهائي: النصر 2–2 الأهلي (الخسارة بركلات الترجيح)
دوري روشن السعودي:
الجولة 1: التعاون 0–5 النصر
الجولة 2: النصر 2–0 الخلود
الجولة 3: النصر 5–1 الرياض
الجولة 4: الاتحاد 0–2 النصر
الجولة 5: النصر 5–1 الفتح
الجولة 6: الحزم 0–2 النصر
الجولة 7: النصر 2–1 الفيحاء
دوري أبطال آسيا 2:
الجولة 1: النصر 5–0 استقلال دوشنبه
الجولة 2: الزوراء 0–2 النصر
الجولة 3: جوا 1–2 النصر
الجولة 4: النصر 4–0 جوا
كأس خادم الحرمين الشريفين:
دور الـ32: جدة 0–4 النصر
دور الـ16: النصر 1–2 الاتحاد
ما القادم لنادي النصر؟
يواصل فريق النصر استعداداته الجادة لمواجهة نيوم مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين، في لقاء يسعى من خلاله العالمي لمواصلة نتائجه الإيجابية تحت قيادة مدربه البرتغالي جورج جيسوس.
ويأمل جيسوس في تحقيق انتصار جديد يعزز موقع الفريق في جدول الترتيب قبل الدخول في فترة التوقف الدولي، التي ستشهد توقف المنافسات المحلية مؤقتًا لإتاحة الفرصة أمام المنتخبات الوطنية لخوض مبارياتها الودية.
ومن المقرر أن يحصل لاعبو النصر على فترة راحة قصيرة عقب اللقاء، قبل أن ينضم عدد من نجوم الفريق إلى صفوف المنتخب السعودي، الذي يستعد لخوض مباراتين وديتين ضمن تحضيراته الجادة للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025.