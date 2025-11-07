بعد تألقه مؤخرًا .. النصر يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مستقبل عبد الرحمن غريب!

يعيش عبد الرحمن غريب واحدًا من أفضل فتراته الكروية منذ انتقاله إلى نادي النصر، حيث تحوّل بشكل واضح إلى أحد أبرز مفاتيح اللعب الهجومية في كتيبة المدرب البرتغالي جورج جيسوس، الذي أعاد اكتشاف اللاعب ومنحه دورًا أكبر داخل المنظومة الفنية.

فمنذ بداية الموسم الرياضي 2025-2026، أظهر غريب مستوى مميزًا من الفاعلية والانسجام التكتيكي، ليصبح عنصرًا حاسمًا في بناء الهجمات وصناعة الفارق في الثلث الأخير من الملعب.

ووفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" فقد شارك الجناح الدولي السعودي في 10 مباريات فقط هذا الموسم، لكنه نجح في المساهمة بـ 7 أهداف مباشرة، حيث سجل 3 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة، بمعدل مساهمة هجومية يقارب هدفًا في كل مباراة — وهو معدل يعكس حجم التطور الفني والثقة التي بات يتمتع بها تحت قيادة جيسوس.

ويُعد هذا التحول اللافت انعكاسًا مباشرًا لطريقة تعامل جيسوس مع اللاعب، إذ منحه حرية أكبر في التحرك بين الخطوط، مع تكليفه بمهام هجومية واضحة تبرز نقاط قوته في المراوغة وصناعة اللعب، بعد أن كان محصورًا في أدوار تكتيكية محدودة خلال الموسم الماضي.

ففي الموسم السابق تحت قيادة المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، واجه غريب واحدة من أصعب فتراته الكروية، حيث شارك في 29 مباراة بجميع المسابقات، لكنه اكتفى بصناعة 4 أهداف فقط دون أن يتمكن من التسجيل، في مؤشر على تراجع حالته النفسية والفنية حينها، قبل أن يعيد جيسوس إحياء موهبته بشكل كامل هذا الموسم.

وجاءت القفزة الأبرز في أداء غريب خلال مواجهة جوا الهندي في بطولة دوري أبطال آسيا 2، حيث تألق بشكل استثنائي وتمكّن من تسجيل هدفين رائعين، ليقود النصر إلى فوز كبير ويُتوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة، وسط إشادات واسعة من الجماهير والخبراء بأدائه المتكامل.