أحمد فرهود

"نزاهة الدوري السعودي في خطر"! .. النصر يوجه اتهامات غير مباشرة للهلال ويعلن استعداده للتصعيد بملف المواليد

النصر يخرج عن صمته..

أصدر مجلس إدارة شركة نادي النصر بيانًا ناريًا، مساء اليوم الخميس؛ تناول فيه موضوعين أشغلوا الرأي العام بشدة، في الأيام والساعات القليلة الماضية.

الموضوعان هما تغيير لوائح قيد اللاعبين الأجانب تحت 21 عامًا "مواليد"؛ إلى جانب الجدل التحكيمي الذي صاحب مباراة فريق النصر الأول لكرة القدم ضد نادي الفيحاء، في الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    تفاصيل أزمة اللاعبين "المواليد" وجدل النصر التحكيمي

    يتجه الاتحاد السعودي لكرة القدم حسب الكثير من التقارير؛ للسماح بمعاملة اللاعبين الأجانب تحت 21 عامًا، والذين تجاوزوا هذا السن الآن بالفعل، كـ"مواليد" بشكلٍ طبيعي.

    بمعنى.. أن أي لاعب تعاقد معه ناديه وهو تحت 21 سنة، ولكنه تجاوز هذا العمر الآن؛ سيتم مواصلة تسجيله ضمن خانة "المواليد".

    وأساس هذه الأزمة هو النجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ الذي تم التعاقد معه من نادي بنفيكا البرتغالي صيف 2024، كلاعب مواليد.

    لكن.. الهلال تفاجأ في بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ باستحالة قيده كـ"لاعب مواليد"، بسبب تجاوزه السن القانوني.

    هُنا.. اتجه الزعيم الهلالي لرفع اسم ليوناردو من قائمته المحلية؛ قبل أن تخدمه الظروف بإصابة ظهيره الأيمن جواو كانسيلو، وغيابه الطويل عن الملاعب.

    وقام الهلال بتسجيل ليوناردو في قائمته بشكلٍ طبيعي، بدلًا من كانسيلو "المصاب"؛ إلا أنه مع شفاء الأخير، فإن النادي سيواجه أزمة بشأن قيد أحدهما في قائمته خلال يناير القادم.

    وإذا تم إقرار التعديلات الجديدة بخصوص "المواليد"، والتي ذكرناها في السطور الماضية؛ سيكون بإمكان الهلال أن يقيد ليوناردو وكانسيلو معًا، في يناير القادم دون أي مشكلة.

    أما الموضوع الثاني؛ يتمثل في الأحاديث الكثيرة من المنتمين للأندية المنافسة وخاصة الهلال، عن تلقي فريق النصر الأول لكرة القدم مساعدات تحكيمية خاصة.

    هذه الأحاديث زادت بعد "ركلة الجزاء" المثيرة للجدل، التي احتسبها الحكم محمد الهويش لمصلحة النصر ضد نادي الفيحاء؛ وسجل منها الأسطورة كريستيانو رونالدو هدف الفوز (2-1) في الدقيقة 90+14.

    النصر يوجه اتهامات غير مباشرة للهلال.. ويهدد بالتصعيد!

    وفي هذا السياق.. اعتبر نادي النصر في بيانٍ رسمي، مساء اليوم الخميس، أن تغيير قانون اللاعبين الأجانب تحت 21 سنة "المواليد"؛ يضر بنزاهة المنافسة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    وزعم النصر أن قرار تعديل قانون "المواليد"، يأتي لخدمة مصلحة نادٍ بعينه؛ في إشارة واضحة إلى نادي الهلال.

    وأضاف العالمي: "نحن ألتزمنا بالقوانين، منذ اليوم الأول الذي تم وضع لائحة (المواليد) فيه؛ لذلك.. لا يُمكن أن يتم معاقبتنا على هذا الالتزام". 

    وطالب النصر من أسماهم أصحاب القرار، بحماية نزاهة الدوري السعودي ومقاومة أي ضغوطات، تخدم مصالح أطراف محددة؛ قائلًا: "لا يجب أن تكون مصلحة أي نادٍ، فوق المصلحة العامة".

    وأعلن النصر احتفاظه بكامل حقوقه؛ باتخاذ إجراءات قانونية أمام الجهات المختصة؛ حال تعديل اللوائح دون موافقة جميع الأندية.

    النصر يرد على "الضغوطات" التحكيمية بعد أزمة الفيحاء

    وعلى جانب آخر.. رفض نادي النصر ما أسماه الضغوطات التي يمارسها البعض؛ بعد أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد الفيحاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    وعن ذلك يقول النصر في بيانٍ رسمي، مساء اليوم الخميس: "ما يحدث هو ضغوطات مفتعلة حول التحكيم، رغم تضرر فريقنا منه في المباراة الماضية؛ لذلك نرى أن نزاهة المنافسة في الدوري بشكلٍ كامل، معرضة للخطر".

    وكان ثنائي نادي الهلال روبن نيفيش ومالكوم دي أوليفيرا، بالإضافة إلى نجم الأهلي رياض محرز وزميله في الفريق ميريح ديميرال؛ من أوائل من سخروا من "ركلة الجزاء" التي تم احتسابها للنصر، في مواجهة الفيحاء.

    وشدد النصر على أن مسابقة دوري روشن السعودي، أصبحت لديها علامة عالمية لا يجب أن يتم الإضرار بها؛ من خلال ما اعتبره بعض الممارسات، التي تهدد نزاهة المنافسة.

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات السبع الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية، أبرزها ضد العميد الاتحادي.

    أيضًا.. فاز النصر في الجولات الأربع الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

    15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.