"براءة المسؤولين السعوديين من التلاعب وأحلام كريستيانو رونالدو بدأت تتحقق" .. اختيار سالم الدوسري في جوائز "ذا بيست" أكبر من مجرد ترشيح

سالم مرشح لدخول تشكيل أفضل 11 لاعبًا في العالم..

"لا يحزنك إنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد"؛ هذه هي إحدى أجمل المقولات التي وصفت المثابرة والأمل، في الحياة.

وإذا نظرنا إلى سالم الدوسري، قائد منتخب السعودية الأول لكرة القدم ونادي الهلال؛ سنجد أن هذه المقولة قد تنطبق عليه، وبشكلٍ كبير للغاية.

سالم الذي تجاوز عمر الـ34 سنة، وأصبح يُعاني من تذبذب في المستوى مؤخرًا؛ كلما نظن أنه سقط وانتهى كرويًا، تُفاجئنا الأيام بشيء جديد عنه.

نعم.. منذ أسابيع قليلة تم اختيار قائد نادي الهلال ومنتخب السعودية، كـ"أفضل لاعب في آسيا" لعام 2025؛ رغم أن البعض كان يتحدث عن نهاية اللاعب.

ووسط تشكيك الكثيرين في هذه الجائزة الآسيوية؛ ها هو الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يختار سالم الدوسري، ضمن المرشحين لدخول "التشكيل الأفضل" في حفل "ذا بيست" 2025.

وبهذا الترشيح.. دخل سالم التاريخ من أوسع أبوابه؛ حيث أصبح أول لاعب سعودي على الإطلاق، يتم اختياره للمنافسة في جوائز "فيفا" الجديدة.

ونحن سنسلط الضوء من جانبنا في السطور التالية، على أهم النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد هذا الترشيح التاريخي لسالم، سواء تم اختياره ضمن "التشكيل الأفضل" من عدمه..

  • Cristiano RonaldoGetty

    أحلامك تتحقق يا رونالدو.. النظرة إلى المسابقات السعودية تتغيّر تدريجيًا!

    قبل ساعاتٍ قليلة من الآن.. تم نشر الجزء الثاني من "الحوار المسجل" للأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، مع الصحفي الرياضي بيرس مورجان.

    أهم ما ذكره رونالدو في هذا الجزء من الحوار؛ هو ضرورة تغيير نظرة العالم للمسابقات السعودية، مع إدخالها ضمن حسابات الترشح للجوائز الكبرى - مثل "الحذاء الذهبي" و"الكرة الذهبية" وغيرها -.

    المثير في الأمر أنه بعد هذا الحوار مباشرة؛ قام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالإعلان عن جميع مرشحيه لجوائز الأفضل "ذا بيست"، لعام 2025.

    وتواجدت 6 أسماء ناشطة في دوري روشن السعودي للمحترفين، ضمن المرشحين الذين تم الإعلان عنهم من قِبل "فيفا"؛ على النحو التالي:

    * نادي الهلال: سالم الدوسري، روبن نيفيش، خاليدو كوليبالي وياسين بونو.

    * نادي النصر: كريستيانو رونالدو.

    * النادي الأهلي: إدوارد ميندي.

    وتم ترشيح هذا السداسي، ضمن العديد من الأسماء المنتشرة في مختلف أنحاء العالم؛ لدخول "التشكيل الأفضل" لعام 2025.

    وقد يكون من الصعب تواجد أي من هؤلاء اللاعبين، ضمن "التشكيل الأفضل" في النهاية؛ إلا أن ترشيح هذا العدد الكبير أساسًا - وخاصة لاعب محلي مثل سالم -، يؤكد أن النظرة للمسابقات السعودية بدأت تتغيّر بالفعل.

    وبما أن سالم هو السعودي الوحيد الذي تم ترشيحه - ولأول مرة في التاريخ -؛ فهذا يثبت أن أبناء المملكة أنفسهم، بدأوا يحصدون نتاج الثورة الرياضية الهائلة في البلاد.

  • Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions LeagueGetty Images Sport

    ترشيح سالم.. براءة للسعوديين من تهم التلاعب في الجوائز الآسيوية

    على جانب آخر.. المسؤولون السعوديون ربما يكونوا الأسعد الآن؛ باختيار قائد نادي الهلال سالم الدوسري ضمن المرشحين لدخول "التشكيل الأفضل" لعام 2025، من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

    وبعيدًا عن كون سعادة المسؤولين السعوديين "طبيعية"، لتحقيق لاعب ما من أبناء المملكة لهذا الإنجاز التاريخي؛ إلا أنه قد يكون هُناك سبب آخر شخصي.

    السبب الذي نقصده هُنا؛ هو أن ترشيح سالم لـ"التشكيل الأفضل" عالميًا، ينفي التهم التي وُجِهت للمسؤولين السعوديين بالتلاعب في الجوائز الآسيوية.

    وردد البعض أن قائد الهلال توّج بجائزة "أفضل لاعب في آسيا" 2025، رغم تراجع مستواه مؤخرًا؛ وذلك بسبب دعم المسؤولين السعوديين له على حساب لاعبين أحق منه، وتأثيرهم على الاتحاد القاري للعبة.

    وبالطبع.. ترشيح "فيفا" لسالم الآن، وبعد فترة قليلة جدًا من فوزه بجائزة "أفضل لاعب في آسيا" 2025؛ هو تأكيد على أمرين مهمين، على النحو التالي:

    * أولًا: اعتراف بأحقية سالم الدوسري رياضيًا في الفوز بالجوائز الآسيوية.

    * ثانيًا: براءة المسؤولين السعوديين من التلاعب في الجوائز الآسيوية.

    والحقيقة.. حتى جوائز "فيفا" يتم التشكيك فيها باستمرار؛ ولكن الأكيد أن عدم ترشيح سالم لم يكن ليسبب مشكلة للسعوديين لأنه أمر متوقع، وبالتالي استحالة التدخل لتواجده أساسًا.

  • Al Hilal v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    إذًا.. هل سالم الدوسري يستحق الترشح أساسًا في جوائز "ذا بيست"؟!

    بعد كل ما استعرضناه في السطور الماضية؛ دعونا نطرح سؤالًا مهمًا الآن، وهو: "هل قائد نادي الهلال سالم الدوسري يستحق الترشح لـ(التشكيل الأفضل) أساسًا؟!".

    للإجابة على هذا السؤال، دعونا نركز على بعض النقاط المهمة أولًا؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الترشيح لا يعني دخول سالم في "التشكيل الأفضل" بالضرورة.

    * ثانيًا: الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رشح أسماءً من مختلف أنحاء العالم.

    * ثالثًا: تقييم "فيفا" لسالم كان بناءً على الموسم الماضي وليس 2025-2026.

    وإذا نظرنا للموسم الرياضي الماضي 2024-2025؛ سنجد أن سالم الدوسري حقق أرقامًا مهمة جدًا على المستوى الفردي، رغم أن فريقه الهلال اكتفى بالحصول على لقب كأس السوبر السعودي فقط.

    وساهم سالم في 45 هدفًا خلال 51 مباراة رسمية مع الهلال، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ وذلك بتسجيل 27 وصناعة 18 آخرين.

    هذه الأرقام التي حققها قائد الزعيم، في الموسم الرياضي الماضي، تستحق الاحترام حقًا؛ فلا يُمكن أن تكون إلا نتاج عمل وجهد، داخل أرضية الملعب وخارجه.

    وتوّج هذا اللاعب أيضًا بجائزة "هداف دوري أبطال آسيا (النخبة)"، خلال الموسم الرياضي الماضي؛ بتسجيله 10 أهداف في 12 مباراة شارك فيها.

    وحمل سالم الفريق الهلالي على كتفيه، في البطولة القارية الكبيرة، ونجح في إيصاله إلى نصف النهائي؛ قبل الخسارة (1-3) من عملاق جدة النادي الأهلي.

    وبالتالي وعلى الورق.. قد نقول بإن سالم يستحق الترشح؛ رغم أنه في الحقيقة اللاعب كان يقدّم مستويات أكبر بكثير في مواسم أخرى ماضية، ورغم ذلك يتم تجاهُله.

  • Al Hilal v CF Pachuca: Group H - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    كلمة أخيرة بعد ترشيح سالم الدوسري في جوائز "ذا بيست"

    الملخص من كل ما سبق؛ هو أن قائد نادي الهلال سالم الدوسري قدّم أداءً فرديًا جيدًا جدًا موسم 2024-2025؛ استحق على إثره التتويج بجائزة "أفضل لاعب في آسيا"، وهو ما أكده ترشيحه لـ"التشكيل الأفضل" عالميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

    لكن هُناك معايير أخرى قد تكون وراء ترشيح سالم لـ"التشكيل الأفضل" عالميًا؛ وهي النظرة المختلفة للاتحاد الدولي لكرة القدم إلى المسابقات السعودية، وكيفية تطورها.

    ولا ننسى أيضًا أن هُناك معيار مهم؛ هو أن صيف 2025 شهد كأس العالم للأندية بـ"نظامه الجديد"، والذي قدّم فيه الهلال مستوى مبهر بقيادة سالم - ومعه ياسين بونو وروبن نيفيش وخاليدو كوليبالي -.

    ومثلما ذكرنا.. سالم كان يقدّم مستويات أكبر، في بعض المواسم الماضية، ورغم ذلك كان يتم تجاهُله تمامًا؛ وبالتالي فإن اختياره في عام 2025 بالذات، يؤكد أن هذا الأمر له علاقة بالنظرة الدولية المختلفة للمسابقات السعودية.

    نحن لا نقول هُنا أنه تم مجاملة اللاعبين الناشطين في المسابقات السعودية، من عدمه؛ ولكن هي رسالة ربما بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بدأ في تقدير المنافسات المحلية في المملكة.

    لذلك.. فإن سالم قد يكون هو أول لاعب سعودي يجني ثمار الثورة الرياضية في البلاد، في انتظار ما ستسفر عنه الفترة القادمة.

    ورغم كل المخاوف من أن تكون الثورة الرياضية السعودية، مجرد طفرة عابرة؛ إلا أن ملامح الفترة القادمة بدأت تتضح كثيرًا، على النحو التالي:

    * محاولة السعودية الحفاظ على كل النجوم الكبار الناشطين في الدوري حاليًا؛ بتجديد عقودهم.

    * محاولة السعودية استقطاب عدد آخر من الأسماء العالمية؛ لزيادة جذب الأضواء إليها.

    * محاولة السعودية استقطاب المدربين الكبار أيضًا؛ مع عدم الاكتفاء باللاعبين فقط.

    لذلك.. ربما نرى في الفترة القادمة، المزيد من اللاعبين الناشطين في دوري روشن السعودي؛ يترشحون للجوائز العالمية الكبيرة - كما يتمنى الأسطورة كريستيانو رونالدو -، وليس مجرد "التشكيل الأفضل" فقط.