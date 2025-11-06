نشر الصحفي بيرس مورجان الجزء الثاني من حواره المثير مع النجم كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي ومنتخب البرتغال، والذي تناول عددًا من المحاور الشيقة أبرزها رده الموسع على تفضيل زميله السابق في مانشستر يونايتد واين روني لخصمه اللدود ليونيل ميسي عليه في صراع الأفضل بينهما، وكذلك حلم الفوز بكأس العالم وصراعه حول الأفضل في التاريخ، كما وجه رسالة للمسؤولين عن جائزة الحذاء الذهبي واصفًا أن التسجيل في الدوري الإسباني أسهل من نظيره السعودي. فما الذي قاله في حواره مع الصحفي بيرس مورجان؟
"أحترم روني ولكن!" .. كريستيانو رونالدو مطالبًا بدخوله صراع الحذاء الذهبي: إحراز الأهداف في إسبانيا أسهل من السعودية
- Getty
أحترم روني ولكن!
أبدى رونالدو تقبله التام لتفضيل روني للأرجنتيني ميسي على نجم النصر في صراع الأفضل بينهما، مشيرًا إلى أن ذلك لن يؤثر سلبًا على علاقته بالمهاجم الإنجليزي.
روني كان قد أشاد بالنجم البرتغالي وانضباطه والتزامه وجهده، لكنه اختار ميسي في رده على الأفضل بين اللاعبين، إذ قال "إنه لا يكره كريستيانو ولكنه يفضل الأسطورة الآخر ليونيل ميسي".
رونالدو سُئل عن ذلك من مورجان فأجاب "لا مشكلة، لا مشكلة"، لينفجر الإعلامي المخضرم من الضحك واصفًا إجابة "الدون" بالدبلوماسية، إلا أن رونالدو عاد ليؤكد أنها الحقيقة.
بقوله "لا، حقًا لا مشكلة. لست غاضبًا من إجابته ولا مشكلة لدي. كل شخص حر في اختياره، كانت لي علاقة جيدة مع روني حين كنا نلعب لمانشستر يونايتد، ليس صديقي بالمعنى الحقيقي، لا يأتي لمنزلي ويتناول الغداء أو العشاء معي، كلمة صديق هي كلمة عميقة ومختلفة، كانت تجمعنا علاقة جيدة لكن لسنا أصدقاء، ليس مثل ريو فيرديناند مثلًا".
أجاب "ليس لدي شيئًا ضده حقًا، الأمر عادي وكل تلك الأمور عادية، لاعبه المفضل أو اختياراته لا تمثل مشكلة لي. أنا أحترمه، لكن كنت أحترمه أكثر حين كنا نلعب لأني أراه قدم الكثير من الأمور الجيدة لمانشستر يونايتد وفزنا بالعديد من الألقاب معًا. أشكره على كلامه عني ووصفه إياي بالعبقري، سأصافحه حين أراه وأحضنه حتى، لم يعد لدي الوقت لأهاجم الأشخاص وأقف ضدهم. الأمور جيدة بالنسبة لي".
- AFP
اللعب في الدوري السعودي والحذاء الذهبي
رونالدو لم يُخف استياءه من تقليل الناس لأرقامه وإنجازاته في الدوري السعودي، مشيرًا إلى أن كل هذا الكلام مجرد أعذار للتقليل منه ومما يفعله، ومشددًا على أن تلك الأعذار والحجج ستتواصل حتى لو لعب في الدوري الإنجليزي.
وأكد نجم منتخب البرتغال أن الدوري السعودي أقوى من الدوريين البرتغالي والفرنسي، واصفًا الإنجليزي بالأول بين الجميع، مضيفًا "اختراع الحجج والأعذار هو الطريقة الأسهل دومًا، حجج وأعذار تتواصل سنة بعد سنة، لقد سجلت 25 هدفًا في الدوري السعودي الموسم الماضي، ولو كنت ألعب في البريميرليج الآن مع أحد الفرق الكبرى كنت سأسجل نفس العدد. الأمر سهل جدًا، لو لعبت مع فريق جيد بمتوسط أعمار 24 عامًا سأسجل نفس العدد. توقفت عن الحديث لكن الأرقام لا تكذب".
أضاف "هم لم يلعبوا هنا ولم يعيشوا هنا، هم لا يعلمون ماذا يعني الجري وسط درجة حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية. لقد قلت وأكرر أن الدوري السعودي أفضل من البرتغالي والفرنسي الذي لا يضم سوى باريس سان جيرمان، الدوري الإنجليزي هو الأفضل بالطبع".
صاحب الـ40 عامًا وجه رسالة إلى المسؤولين عن جائزة الحذاء الذهبي طالبهم خلالها بتضمين أهداف الدوري السعودي ضمن حساباتهم للجائزة، بقوله "أهداف الدوري السعودي يجب أن تُحتسب ضمن جائزة الحذاء الذهبي، انظروا لعدد اللاعبين الكبار في البطولة، اسألوا اللاعبين الآخرين عن مستوى الدوري السعودي، لا تسألوني أنا لأنكم ستقولون أنني أدافع عنه لأنني ألعب في السعودية، لا لا .. اسألوا الآخرين، أنا لعبت في كل مكان .. في كل مكان، وبالنسبة لي فإن إحراز الأهداف في إسبانيا أسهل من السعودية".
- Getty Images Sport
حلم كأس العالم
قلل رونالدو من أهمية الفوز بكأس العالم على تأثير كونه الأفضل في العالم، مشيرًا إلى فوز ليونيل ميسي باللقب مع الأرجنتين متوقعًا وعاديًا، لكن فوزه بلقب واحد مع البرتغال أمر غير عادي واستثنائي كون منتخب بلاده لم يفز بأي لقب في السابق.
وأضاف "لست مهتمًا بإحراز هدفي الألف في كأس العالم، وربما تفاجأ من حديثي لكن الفوز بكأس العالم ليس حلمًا بالنسبة لي، هو لن يغير أي شيء من مكانتي واسمي في كرة القدم. شيء واحد أهتم به الآن، وهو اللحظة الحالية التي أعيشها، نحن لم نتأهل بعد للنهائيات وعلينا أن نستمتع بمشوار التأهل، لعبت في المجر مؤخرًا وربما كانت مباراتي الأخيرة هناك، علي أن أستمتع بها".
تابع "لا أتفق مع القول بأن رونالدو سيكون الأفضل بالتاريخ حال فاز بكأس العالم، فوز الأرجنتين بكأس العالم عادي، فقد فازوا مرتين باللقب قبل الأخير مع ميسي، والأمر كذلك مع البرازيل، لكن الوضع مختلف مع البرتغال، لقد فزت بـ3 ألقاب مع المنتخب فيما لم يكن قد حقق أي إنجاز قبل ذلك".
أتم "قصة الأفضل في العالم لم تعد هاجسي أبدًا، كل شخص وله اختياراته، واحد يُحب الشقراوات وآخر يُفضل صاحبات البشرة السمراء، لا مشكلة في هذا! أنا ضمن المجموعة الأفضل في التاريخ بالطبع وغير هذا لم يعد يهمني. القصة تتحدث عن نفسها، والقصة لن تتغير إن فزت بكأس العالم مع البرتغال، وما يُقال حول ذلك ليس منطقيًا بالنسبة لي. لا أتفق أبدًا في أن فوزي بكأس العالم سيُغير من وضعي في تاريخ كرة القدم، لأن البرتغال لم تفز به أبدًا في السابق، نريد أن نفوز ونستطيع أن ننافس لكن عدم الفوز به لن يغير شيئًا بالنسبة لي".
- Getty Images Sport
أرقام كريستيانو رونالدو مع نادي النصر
يملك الأسطورة كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، أرقامًا رائعة مع نادي النصر؛ على الرغم من عدم تتويجه بأي لقب كبير - حتى الآن -.
كريستيانو سجل 102 هدف وصنع 21 آخرين، خلال 115 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.
كما سجل رونالدو 6 أهداف بمسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ ما يرفع رصيده من الأهداف مع الفريق النصراوي بشكلٍ إجمالي، إلى 108 أهداف.
وحصل الأسطورة البرتغالية على جائزة "هداف" دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024، برصيد 35 هدفًا - وهو رقم قياسي في نسخة واحدة -؛ قبل أن يحصد جائزة العام الرياضي الماضي أيضًا، ولكن بـ25 هدفًا فقط.
جدير بالذكر أن رونالدو توّج مع النصر، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية مطلع موسم 2023-2024، والتي اعتبرها البعض ودية؛ قبل أن يؤكد مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، أنها "رسمية".