"الهلال لا يحتاج كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي لتحقيق الإنجازات"! .. حقيقة ناقصة أثبتتها المشاركة المونديالية الخادعة والطائرة الجدلية

عندما يتم ذكر اسم عملاق الرياض الهلال؛ فنحن نتحدث هُنا عن واحد من أعرق الأندية الآسيوية والعربية، على الإطلاق.

الهلال أحد الأندية الآسيوية والعربية القليلة، التي تعمل وفق منظومة ثابتة - مهما تغيرت الإدارات -؛ ما يجعل الكثيرين يشبهونه بالفرق الأوروبية.

هذه المنظومة قادت فريق الهلال الأول لكرة القدم، إلى تسيُّد البطولات المحلية في المملكة العربية السعودية لسنواتٍ عديدة للغاية؛ قبل الوصول إلى العالمية.

نعم.. الفريق الهلالي أثبت قدرته الكبيرة على مقارعة أندية أوروبا والعالم، فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ وتحديدًا في السنوات الأربع الماضية.

أما اقتصاديًا وتجاريًا؛ فقد تطور نادي الهلال بشكلٍ ملحوظ للغاية مؤخرًا، مع الإعلان عن الكثير من المفاجآت المهمة إلى جماهيره.

ووسط ذلك.. تستعرض النسخة العربية من موقع "جول"؛ بعض الإنجازات التي حققها الهلال، في الفترة الأخيرة.