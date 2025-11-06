Cristiano Ronaldo David Beckham Donald TrumpGetty Image/ Goal AR
أحمد فرهود

"تخيلوني بملابس سباحة حمراء ولهذا السبب لم أحضر جنازة جوتا!" .. كريستيانو رونالدو يقارن بينه وديفيد بيكهام ويخطط لـ"شيء ما" مع دونالد ترامب

كريستيانو رونالدو يفتح قلبه للعالم في ملفات عديدة مثيرة..

تحدث الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم منتخب البرتغال وفريق النصر الأول لكرة القدم، عن بعض الملفات المثيرة للجدل، خارج عالم الساحرة المستديرة.

أبرز هذه الملفات التي تحدث عنها رونالدو، في الجزء الثاني من "حواره المسجل" مع الصحفي الرياضي بيرس مورجان؛ كانت تلك المتعلقة بغيابه عن جنازة ديوجو جوتا، نجم منتخب البرتغال ونادي ليفربول الراحل.

أيضًا.. تطرق الأسطورة البرتغالية في حواره مع مورجان؛ للحديث عن القميص الموقع الذي أهداه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك المقارنة بينه والنجم الإنجليزي التاريخي ديفيد بيكهام.

    كريستيانو رونالدو يكشف سبب غيابه عن "جنازة" ديوجو جوتا

    وفي هذا السياق.. كشف الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، عن أنه تلقى خبر وفاة النجم ديوجو جوتا؛ عندما كان يتواجد في "صالة الألعاب الرياضية"، مع خطيبته الأرجنتينية جورجينا رودريجيز.

    رونالدو قال: "دخلتُ في نوبة بكاء بعد سماع الخبر.. جوتا كان رجلًا عظيمًا وهادئًا؛ لقد كنتُ أشعر بالاستمتاع عند التحدث معه".

    وكان رونالدو قد غاب عن جنازة جوتا، الذي توفي في حادث سير مروع بإسبانيا، يوم 3 يوليو من عام 2025؛ حيث أثار هذا القرار جدلًا واسعًا.

    وبخصوص ذلك.. أكد الأسطورة البرتغالية على أنه يشعر برضاءٍ تام، عن قراره الشخصي بعدم الحضور إلى جنازة جوتا؛ وذلك رغم كل الانتقادات التي وُجِهت إليه، بخصوص هذا الأمر.

    وأضاف: "لستُ بحاجة إلى أن أكون أول من يصل للجنازة؛ ليقول الناس (انظروا.. كريستيانو هُنا)"، لافتًا إلى أنه فكر في عائلة جوتا قبل نفسه، عندما اتخذ قرار عدم الحضور.

    ولخص رونالدو غيابه عن جنازة نجم منتخب البرتغال، في نقطتين مهمتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: بعد وفاة والده - أي رونالدو -؛ لم يقم بزيارة مقبره مرة أخرى.

    * ثانيًا: حضوره يعني تحويل الجنازة إلى مسرحية؛ بسبب الأضواء التي كانت ستسلط عليه - أي رونالدو -.

    وشدد كريستيانو رونالدو على أنه قام ببعض الأشياء خلف الكواليس، بعد وفاة ديوجو جوتا؛ والتي لم يعلم عنها أي شخص شيئًا.

    كريستيانو رونالدو يخطط لـ"شيء ما" مع الرئيس دونالد ترامب

    وعلى جانب آخر.. أعلن الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، رغبته الكبيرة في مقابلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

    وأكد رونالدو الذي منح ترامب، قميصًا موقعًا بكلمات "اللعب من أجل السلام"؛ أنه يتمنى أن يعيش الناس في سلام، وأن يسود هذا الأمر العالم أجمع.

    وأكمل الأسطورة البرتغالية حديثه عن ذلك: "سأخبر ترامب عند مقابلته، أن لدينا شيئًا مشتركًا"، رافضًا الإفصاح عن هذا الأمر أثناء حواره مع الصحفي الرياضي بيرس مورجان؛ في إشارة إلى شيء ما يتم التخطيط له.

    ووجّه رونالدو حديثه إلى مورجان؛ قائلًا: "ربما أظهر أنا وترامب معك، في حوارٍ آخر".

    كريستيانو رونالدو يقارن بينه وديفيد بيكهام في "الجمال"

    وأخيرًا.. رد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، على سؤال من الصحفي الرياضي بيرس مورجان؛ بشأن "من الأجمل هو أم النجم الإنجليزي التاريخي ديفيد بيكهام؟"، أحد ملاك نادي إنتر ميامي الأمريكي.

    وتهرب رونالدو من الرد المباشر على هذا السؤال؛ ولكنه أكد أن الجمال لا يقتصر على ملامح الوجه فقط.

    وأنهى الأسطورة البرتغالية رده على هذا السؤال؛ بالقول ساخرًا: "تخيلوني بملابس سباحة حمراء على شواطئ كوبا كابانا.. هل تعتقدوا أنني لن أحظى بفرصة؟!"؛ في إشارة إلى أنه يتفوق على بيكهام، في الهيكل الجسدي.

    المثير في الأمر أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تعاقد مع رونالدو، في نفس الصيف - 2003 - الذي رحل فيه بيكهام، إلى العملاق الإسباني ريال مدريد.

    أرقام كريستيانو رونالدو مع نادي النصر

    يملك الأسطورة كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، أرقامًا رائعة مع نادي النصر؛ على الرغم من عدم تتويجه بأي لقب كبير - حتى الآن -.

    كريستيانو سجل 102 هدف وصنع 21 آخرين، خلال 115 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.

    كما سجل رونالدو 6 أهداف بمسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ ما يرفع رصيده من الأهداف مع الفريق النصراوي بشكلٍ إجمالي، إلى 108 أهداف.

    وحصل الأسطورة البرتغالية على جائزة "هداف" دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024، برصيد 35 هدفًا - وهو رقم قياسي في نسخة واحدة -؛ قبل أن يحصد جائزة العام الرياضي الماضي أيضًا، ولكن بـ25 هدفًا فقط.

    جدير بالذكر أن رونالدو توّج مع النصر، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية مطلع موسم 2023-2024، والتي اعتبرها البعض ودية؛ قبل أن يؤكد مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، أنها "رسمية".