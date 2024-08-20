أخبار الهلال اليوم | شروط التخلي عن سعود عبد الحميد، والشباب يُنذر بفشل صفقة متعب الحربي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 20 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 20 أغسطس 2024.

الاتحاد الأكثر نشاطًا هذا الصيف في سوق الانتقالات

الشباب بحاجة للاعبين من الهلال

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حُسم الجدل بشكل رسمي..

حلقة جديدة من مسلسل الهلال وسعود عبدالحميد..

الدون وزملاؤه في النصر وضعوا أنفسهم في هذا الموقف المحرج!

أشهر معارك نجم النصر الأسبق..

السعودية تعيش طفرة هائلة في القطاع الرياضي..

رأي حسين عبدالغني في محرز ونيمار..

البداية من يوم 22 من سبتمبر المقبل..

البيت النصراوي "يغلي" مع بداية الموسم..

مواجهة الهلال والنصر على صفيح ساخن..

أزمة تواجه الأندية قبل انطلاق دوري روشن..

الهلال قسى على النصر وتُوج بالسوبر السعودي، فيما افتتح برشلونة موسمه بالفوز على فالنسيا

شروط الشباب لم تتحقق..

ماذا لو كان كريستيانو رونالدو في الهلال؟