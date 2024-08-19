حسين عبدالغني ينتقد رياض محرز .. ويؤكد: الهلال لا يستطيع السيطرة على نيمار!

رأي حسين عبدالغني في محرز ونيمار..

انتقد أسطورة كرة القدم السعودية المعتزل حسين عبدالغني، الساحر الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

محرز البالغ من العمر 33 سنة، انضم إلى النادي الأهلي في صيف 2023، قادمًا من العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي؛ ليقود الراقي في أول مواسمه، لاحتلال المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

وفي هذا السياق.. قال عبدالغني في تصريحات مع بودكاست "على بياض": "لا تأثير لمحرز مع النادي الأهلي"، لافتًا إلى أن هُناك بعض المواقف الفردية، التي تؤكد أن اللاعب لم يقدّم أي شيء للفريق.

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وتساءل أسطورة الكرة السعودية: "هل هذا محرز الذي نعرفه؟!"، مشددًا على أن الساحر الجزائري له قيمة فنية كبيرة في عالم كرة القدم؛ ولكنه لم يظهر ذلك مع الأهلي.

وعلى جانب آخر.. اعتبر حسين عبدالغني أن الهلال كان محظوظًا بـ"إصابة" الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم، بـ"قطع" في الرباط الصليبي.

نيمار انضم إلى الهلال في صيف عام 2023، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ إلا أنه لعب 5 مباريات رسمية فقط بقميص الزعيم، قبل أن يتعرض لإصابة بـ"قطع" في الرباط الصليبي، تبعده عن الملاعب منذ شهر أكتوبر الماضي.

وشدد عبدالغني على أنه لا يوجد أي شخص "يفهم" في كرة القدم، يمكنه التشكيك في قيمة نيمار الفنية داخل أرضية الملعب؛ لكن حديثه هُنا عن انضباط اللاعب، وأفعاله المثيرة للجدل.

وأضاف: "برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان لم يستطعا السيطرة على نيمار، عندما كان لاعبًا في صفوفيهما؛ فهل تظنوا أن الهلال يقدر على ذلك؟!".

وحذر حسين عبدالغني من أن الزعيم الهلالي لا يستطيع السيطرة على تصرفات الساحر البرازيلي؛ قائلًا في نهاية حديثه: "هو ليس كمواطنه ميشايل على سبيل المثال، الذي يخدم المجموعة".

جدير بالذكر أن ميشايل خاض آخر مبارياته مع الهلال، في نهائي كأس السوبر السعودي 2024-2025؛ والذي فاز فيه الزعيم على غريمه النصر، بأربعة أهداف مقابل واحد.