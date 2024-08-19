"الهلال ربط مصيره بشرطين وقدم عرضًا لنجم ليفربول" .. سعود عبدالحميد يحسم قرار رحيله بعد تدخل الوليد بن طلال

حلقة جديدة من مسلسل الهلال وسعود عبدالحميد..

اتخذ النجم الدولي الشاب سعود عبدالحميد، ظهير أيمن نادي الهلال السعودي، قرارًا نهائيًا في "الانتقال" إلى فريق العاصمة الإيطالية روما من عدمه؛ بعد تدخل الأمير الوليد بن طلال.

عضو الشرف الذهبي بنادي الهلال الأمير الوليد بن طلال، عقد جلسة مع سعود في الساعات الماضية، وتحديدًا بعد تتويج الفريق الأول بلقب كأس السوبر السعودي، على حساب "الغريم" النصر؛ لإقناعه بالتراجع عن الاحتراف، وتجديد عقده مع قلعة الزعيم.

وفي هذا السياق.. أعلن برنامج "رياضة سكوب"، مساء يوم الإثنين، تمسك سعود بـ"الانتقال" إلى روما، ورفضه كافة المحاولات للاستمرار مع الزعيم الهلالي.

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البرنامج الرياضي كشف عن أن سعود سيغادر إلى العاصمة الإيطالية، يومي الخميس أو الجمعة القادمين؛ من أجل إتمام مفاوضاته مع روما، والتوقيع على عقود الانضمام إلى الفريق الأول.

وبالتالي.. سيغيب سعود عبدالحميد عن مواجهة الهلال والأخدود، والمقررة مساء يوم السبت القادم، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

اشتراطات نادي الهلال.. وعرض إلى نجم ليفربول

ومن ناحيته.. وضع مجلس إدارة نادي الهلال، "شروطه" أمام لجنة الاستقطاب السعودية؛ من أجل الموافقة على احتراف سعود، وبيع العام الأخير من عقده مع الفريق الأول.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، اشترط الهلال على اللجنة، تسهيل رحيل ظهيره الأيسر البرازيلي رينان لودي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، مع تقديم دعم خاص إلى النادي؛ للتعاقد مع ظهير أيمن أجنبي جديد، بدلًا من سعود عبدالحميد.

ويبدو أن نادي الهلال، حدد بالفعل الظهير الأيمن الأجنبي الذي يريد التعاقد معه، في صيف العام الحالي؛ لتعويض الانتقال "المرتقب" لسعود، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما.

وحسب ما ذكرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، اختار الهلاليون الظهير الأيمن الإنجليزي أليكساندر أرنولد، نجم العملاق المحلي ليفربول؛ لضمه إلى صفوفه.

الصحيفة أوضحت أن أرنولد تجاهل عرض الهلال، حيث لم يبد أي اهتمام بالانتقال إلى المملكة العربية السعودية؛ ليتجه الزعيم إلى خياري الإنجليزي كايل ووكر والبرتغالي جواو كانسيلو، ثنائي نادي مانشستر سيتي؛ لبحث إمكانية التعاقد مع أحدهما، في الصيف الحالي.