تدخل الاتحاد يعطل الصفقة .. الشباب يُنذر بفشل رحيل متعب الحربي إلى الهلال!

شروط الشباب لم تتحقق..

أكد الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الحميدي، أن صفقة انتقال متعب الحربي، ظهير فريق الكرة بنادي الشباب، إلى الهلال، تشهد بوادر انهيار، في ظل عدة عوامل تلوح بقوة في أفق الاجتماعات الشباب والهلالية ومنها موافقة لجنة الاستدامة المالية على صفقات من العيار الثقيل.

وأوضح، عبر برنامج "برا 18"، أن هناك عوامل مرتبطة بشروط الشباب لإتمام صفقة متعب الحربي، حيث ينتظر النادي العاصمي موافقة لجنة الاستدامة على إتمام صفقتين من العيار الثقيل، بناءً على ضمانات المبلغ المالي المدفوع في قيمة صفقة الحربي، وفي حال عدم قدرة الشباب على التعاقدات الخارجية، فلن تتم الصفقة.

وأضاف الحميدي "إدارة الهلال لم تنهِ ملف اللاعبين المضافين في صفقة الحربي، بإعارة مصعب الجوير وانتقال محمد البريك، خاصة وأن البريك لم يعطِ الإدارة الهلالية موافقته بعد، على الانتقال إلى الشباب".

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وكشف الحميدي عن دور نادي الاتحاد في عرقلة صفقة متعب الحربي، قائلًا "الاتحاد دخل في المفاوضات بين الشباب، ولاعب أتلتيكو الإسباني ماريو هيرموسو، والمطالبة برفع قيمة العرض المقدم من إدارة الشباب، التي فتحت خطوط المفاوضات مع اللاعب، وهو رد باشتراط عدم وصول عرض أوروبي، وخاصة من مانشستر يونايتد، على حد قوله، وكانت الإدارة الشبابية قريبة من إتمام الصفقة بمبلغ 8 ملايين يورو تقريبًا، قبل تدخل الاتحاد، علمًا بأن اللاعب أعطى موافقته للشباب، ولكن النادي ينتظر موافقة لجنة الاستدامة".

وتابع "الصفقة الثانية كان اللاعب بودينسي، وإدارة الشباب متمسكة بكل قوة، بإتمام الصفقتين وإنهاء كافة الاشتراطات، وإلا يبقى متعب الحربي الذي يعد ركيزة أساسية في صفوف النادي العاصمي".