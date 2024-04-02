أخبار الاتحاد اليوم | نجم النصر الأسبق يدافع عن كريم بنزيما وأنمار الحائلي يكشف مفاجآت

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الثلاثاء الموافق الثاني من أبريل 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق الثاني من أبريل 2024م، وما يدور حول الفريق.

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رفض تقييم "الحواري" .. نجم النصر السابق يُحلل أزمة بنزيما في الاتحاد

انتظر جمهور الاتحاد عودة كريم بنزيما من الإصابة على أحر من الجمر، وقد تأملوا خيرًا في تحسن أدائه عن الفترة السابقة، لكن النجم الفرنسي واصل إحباطهم. (طالع التفاصيل)

فيديو | "تعلموا الدرس" .. رد فعل غريب من جمهور الأهلي تجاه "هاتوا الهلالي"

عاش جمهور الأهلي ليلة سعيدة واحتفل حتى الصباح بعد الفوز على الاتحاد في قمة الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي مساء أمس في جدة. (طالع التفاصيل)

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بعد جلد اللاعبين .. الأهلي يسخر من تصرف جمهور الاتحاد "الغريب" في الديربي

لم يرحم أحد .. هكذا قد نصف ما فعله حساب النادي الأهلي على منصة إكس بعد فوز الفريق على الاتحاد في قمة الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي مساء أمس في جدة. (طالع التفاصيل)

رسالته استفزتهم .. عمر السومة يتعرض لهجوم من جمهور الاتحاد بعد فوز الأهلي بالديربي!

تعرض السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي السعودي السابق والعربي القطري الحالي، للهجوم من قبل جماهير اتحاد جدة، بعد رسالته للراقي احتفالًا بالفوز في الديربي. (طالع التفاصيل)

"نذيق الاتحاد من كأسه المر" .. خالد العيسى ينتقد تصرف العميد ويعلنها: لهذا رفضت صفقات الأهلي الجديدة!

أعرب خالد العيسى، رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي "غير الربحية"، عن سعادته الكبيرة؛ بفوز فريقه على الاتحاد، في ديربي جدة الكبير. (طالع التفاصيل)

عين على الحكم | بعد التشكيك في فوز الأهلي .. هل حُرم الاتحاد من ضربة جزاء بالديربي؟

الاتحاد خسر المباراة، فهل كان يستحق نقطة التعادل وتغاضى الحكم عن جزائية لصالحه؟ (طالع التفاصيل)

فيديو | "مستقبله وإمكانية الانسحاب من السوبر" .. أنمار الحائلي يكشف عن مفاجآت كبرى في الاتحاد

بعد غياب طويل.. خرج أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد "غير الربحية"، عن صمته؛ للحديث عن الظروف الصعبة التي يتعرض لها الفريق الأول لكرة القدم. (طالع التفاصيل)

على طريقة رامز جلال وانفعالات أحمد حجازي .. الأهلي "يجلد" الاتحاد بعد فوز الديربي!

كما هي العادة عقب تلك المباريات الكبرى، امتلأ الحساب الرسمي للنادي الأهلي السعودي بالسخرية من الاتحاد، فرحًا بفوزه في ديربي جدة. (طالع التفاصيل)

جاياردو "مرتاح" رغم خسارة الاتحاد أمام الأهلي .. ويؤكد: لا يوجد أمامي حل آخر!

أعرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد، عن ارتياحه الكبير؛ رغم خسارة فريقه أمام الأهلي، مساء أمس الإثنين. (طالع التفاصيل)

الأهلي ضد الاتحاد .. عندما يتعرض البليهي للإحراج وتتأكد مقولة "العميد يخضع أمام الكبار"

"قبل المباريات يسخرون من المنافسين وبعدها يحزنون".. هذا هو حال جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024. (طالع التفاصيل)

وقعت في المحظور بغرابة شديدة! .. رابطة الدوري السعودي تطلق سهام السخرية على الاتحاد بعد هزيمة ديربي الأهلي

بطريقة غريبة، وقعت رابطة الدوري السعودي للمحترفين في المحظور من وراء تفاعلها مع ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي، إذ اتجهت للسخرية بطريقة قاسية للغاية على العميد، في اتجاه أشبه بتلاسنات الجماهير وليس الحسابات الرسمية! (طالع التفاصيل)

محرز ضحية "البرمجة" وحمدالله خارج النصر "لا شيء" والهلال يستنجد .. ردود فعل فوز الأهلي في ديربي الاتحاد

كيف تفاعل الجمهور مع ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي؟ (طالع التفاصيل)

"فقد عقله وليس جسده فقط!" .. شبح كريم بنزيما يظهر مع الاتحاد في ديربي الأهلي

في آخر موسمين مع العملاق الإسباني ريال مدريد، كان الجميع يتساءل: "متى يتوقف المهاجم الفرنسي كريم بنزيما عن هز شباك المنافسين؟!"؛ وذلك بسبب تسجيله في كل مباراة تقريبًا، سواء محليًا أو خارجيًا.

لكن.. الحال اختلف تمامًا بعد انتقال اللاعب البالغ من العمر 36 سنة، إلى نادي الاتحاد السعودي؛ حيث أصبح عشاق الكرة يتساءلون: "متى يهز بنزيما شباك الخصوم؟!". (طالع التفاصيل)

فيديو | جماهير الاتحاد تزلزل الجوهرة بـ"سخرية قاسية" من الأهلي

أشعلت جماهير نادي الاتحاد، الحاضرة في مدرجات ملعب "الجوهرة المشعة"، أجواء ديربي جدة الكبير، بهتافات ساخرة من فريق الأهلي. (طالع التفاصيل)

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