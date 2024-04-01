عين على الحكم | بعد التشكيك في فوز الأهلي .. هل حُرم الاتحاد من ضربة جزاء بالديربي؟

الاتحاد خسر المباراة، فهل كان يستحق نقطة التعادل وتغاضى الحكم عن جزائية لصالحه؟

SHAHID

شهدت الدقائق الأخيرة من ديربي الاتحاد والأهلي اعتراضات من لاعبي الأول، مطالبين الحكم سلوفيني راد أوبرينوفيتش باحتساب ضربة جزاء لصالحهم.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقتها كانت النتيجة تشير لتقدم الراقي بهدف نظيف، وتم احتساب ضربة ركنية للنمور، نُفذت بعرضية لداخل منطقة الجزاء، استقبلها المهاجم الفرنسي كريم بنزيما برأسية، لتتجه الكرة إلى يد مدافع الأهلي روجير إيبانيز.

الحكم السلوفيني أشار بعدم وجود ضربة جزاء بعد الرجوع لتقنية الفيديو، لكن ماذا قال خبراء التحكيم؟

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

فهد المرداسي؛ المستشار التحكيمي للاستوديو التحليلي بقناة "SSC"، وكذلك محمد كمال ريشة؛ المحلل التحكيمي لصحيفة "الرياضية" أيدا قرار الحكم، مؤكدين عدم ارتكاب إيبانيز أي خطأ، رغم لمس الكرة ليده.

وأوضح الثنائي أن يد إيبانيز كانت في وضعها الطبيعي، ولم يقم بأي حركة غير طبيعية منذ لحظة خروج العرضية من الركنية حتى ضرب بنزيما للكرة برأسه.

فيما اختلف معهما محمد فودة؛ المستشار التحكيمي لبرنامج "أكشن مع وليد"، مؤكدًا أن يد إيبانيز "مُكبرة" بطريقة غير طبيعية، وهو ما كان يستدعي احتساب جزائية لأصحاب الأرض.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز الراقي بهدف نظيف، سجله فراس البريكان، على استاد الجوهرة المشعة، ضمن الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي.

بهذا ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 51 محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق خمس نقاط عن الاتحاد؛ صاحب المركز الرابع.

SHAHID