على طريقة رامز جلال وانفعالات أحمد حجازي .. الأهلي "يجلد" الاتحاد بعد فوز الديربي!

الأهلي لن يفوت تلك الفرصة بالطبع!

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كما هي العادة عقب تلك المباريات الكبرى، امتلأ الحساب الرسمي للنادي الأهلي السعودي بالسخرية من الاتحاد، فرحًا بفوزه في ديربي جدة.

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الراقي حقق الفوز - خارج أرضه - أمام العميد بهدف نظيف، سجله فراس البريكان، ضمن الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي.

وعقب المباراة، نشر حساب قلعة الكؤوس عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، فيديو يضمن المصري أحمد حجازي؛ مدافع النمور، والإيفواري فرانك كيسييه؛ لاعب وسط الراقي، في خلفيته صوت انفعال الأول على ضحكات الإعلاميين بعد وداع الاتحاد لدوري أبطال آسيا على يد الهلال، إذ قال وقتها لهم بلهجته المصرية: "فيه حاجة ولا ايه؟! .. فيه حاجة؟!".

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وأرفق الراقي الفيديو بعبارة مستوحاة من مقدمة الفنان المصري رامز جلال في برنامجه الرمضاني "رامز جاب من الآخر"، إذ كتب: "ديربي رمضان جاب من الآخر .. فلتبدأ المساخر".

ولم يكتف الأهلي بذلك فنشر في تغريدة أخرى صورة تضم المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ مهاجم العميد، وهو يتحسر، بينما خلفه الجزائري رياض محرز؛ جناح الراقي، وهو يبتسم، مع تعليق: "اسمعك شي وما تبكي؟، حُب الأهلي حُبه زاد".

يذكر أن الأهلي كان قد فاز في ديربي الدور الأول أيضًا بهدف نظيف، سجله وقتها فرانك كيسييه، ليرتفع رصيده حاليًا للنقطة 51 محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب متفوقًا بخمس نقاط على الاتحاد؛ صاحب المركز الرابع.

SHAHID