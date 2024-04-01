"فقد عقله وليس جسده فقط!" .. شبح كريم بنزيما يظهر مع الاتحاد في ديربي الأهلي

كريم بنزيما يواصل ظهوره المحبط مع الاتحاد..

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في آخر موسمين مع العملاق الإسباني ريال مدريد، كان الجميع يتساءل: "متى يتوقف المهاجم الفرنسي كريم بنزيما عن هز شباك المنافسين؟!"؛ وذلك بسبب تسجيله في كل مباراة تقريبًا، سواء محليًا أو خارجيًا.

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لكن.. الحال اختلف تمامًا بعد انتقال اللاعب البالغ من العمر 36 سنة، إلى نادي الاتحاد السعودي؛ حيث أصبح عشاق الكرة يتساءلون: "متى يهز بنزيما شباك الخصوم؟!".

المهاجم الفرنسي واصل مستوياته السيئة مع الاتحاد؛ وذلك في ديربي جدة الكبير أمام النادي الأهلي، مساء يوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، والذي انتهى بخسارة العميد (0-1).

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وفشل بنزيما أمام قلعة الراقي، في تسجيل هدف للمباراة السابعة على التوالي مع الفريق الاتحادي؛ حيث كانت آخر مرة هز فيها شباك المنافسين، أمام النادي الأهلي المصري، يوم 15 ديسمبر 2023، في مباراة الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية، التي استضافتها المملكة العربية السعودية.

"العقل" لا يرحم يا كريم بنزيما

ودائمًا ما تقال جملة "الجسد لا يرحم"؛ عند تراجع أداء النجوم الكبار بعد تقدمهم في العمر، مثلما يحدث مع كريم بنزيما حاليًا، في صفوف نادي الاتحاد.

ومع كريم يُمكن أن تضاف جملة أخرى وهي "العقل لا يرحم"؛ حيث ظهر المهاجم الفرنسي في ديربي جدة، غير قادر على اتخاذ القرارات السليمة، في كل مرة يستلم فيها الكرة.

على سبيل المثال.. شنّ بنزيما هجمة سريعة في الدقيقة 74 من عمر الديربي، وعندما اقترب من منطقة الـ18 الأهلاوية، ظهر وهو غير قادر على اتخاذ القرار السليم، سواء بالتسديد أو التمرير إلى زميليه المغربي عبدالرزاق حمدالله والبرازيلي رومارينيو؛ ليهدر فرصة محققة للعميد.

هذا السوء في اتخاذ القرارات، ظهر في أكثر من مناسبة خلال الشوط الأول، بالرغم من أن المهاجم الفرنسي، قدّم بعض اللمحات الفنية التي تعجب الجماهير؛ مثل تمرير الكرة بين قدمي التركي ميريح ديميرال، مدافع النادي الأهلي.

ولذلك.. يجب على كريم بنزيما أن يراجع نفسه، ليس من الناحية الرياضية والبدنية فقط، وإنما أيضًا ذهنيًا؛ حيث يبدو أنه فقد عقله داخل أرضية الملعب، مع تركيزه على أمورٍ خارجية.

SHAHID