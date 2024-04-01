جاياردو "مرتاح" رغم خسارة الاتحاد أمام الأهلي .. ويؤكد: لا يوجد أمامي حل آخر!

تعليق مارسيلو جاياردو بعد خسارة الاتحاد أمام الأهلي..

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أعرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد، عن ارتياحه الكبير؛ رغم خسارة فريقه أمام الأهلي، مساء يوم الإثنين.

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الاتحاد خسر (0-1) أمام مستضيفه الأهلي، على ملعب "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

جاياردو قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "خلق العديد من الفرص؛ تجعلني مرتاحًا للغاية.. وسنعمل على تحويلها إلى أهداف، خلال المباريات القادمة".

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ووجّه المدير الفني الأرجنتيني رسالة إلى "منتقديه"، بأن رأيهم في عمله خلال الديربي، كان سيتغير كثيرًا؛ إذا تحولت الفرص التي خلقها الفريق، إلى داخل الشباك.

وعن الدفع بأكثر من لاعب شاب أمام الأهلي.. أكد جاياردو على أنه لا توجد أمامه أي حلول أخرى؛ خاصة مع عديد الإصابات، بالإضافة إلى انضمام 5 أسماء دفعة واحدة، إلى المنتخب السعودي تحت 23 سنة.

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