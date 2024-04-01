فيديو | "مستقبله وإمكانية الانسحاب من السوبر" .. أنمار الحائلي يكشف عن مفاجآت كبرى في الاتحاد

أنمار الحائلي يخرج عن صمته أخيرًا..

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بعد غياب طويل.. خرج أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد "غير الربحية"، عن صمته؛ للحديث عن الظروف الصعبة التي يتعرض لها الفريق الأول لكرة القدم.

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الاتحاد حامل لقبي دوري روشن السعودي وكأس السوبر المحلي 2022-2023؛ يُعاني من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي، مع توديع البطولة تلك الأخرى.

الحائلي كشف في تصريحات مع برنامج "أكشن مع وليد"، عن أنه لم يعد لديه سلطة اتخاذ القرارات داخل نادي الاتحاد؛ قائلًا: "الآلية اختلفت بعد الخصخصة".

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واتهم أنمار، المسؤولين عن الأمور الرياضية في الاتحاد حاليًا؛ بتفريغ الفريق الأول لكرة القدم، الذي حقق الألقاب والإنجازات في الموسم الماضي.

وعن انضمام 5 لاعبين من العميد إلى منتخب السعودية تحت 23 سنة؛ علق رئيس شركة الاتحاد غير الربحية: "مصلحة الوطن مهمة بالنسبة لنا؛ ولكننا في نفس الوقت نعاني من ظروف صعبة للغاية.. في ديربي الأهلي، تم السماح لنا بإشراك بعض اللاعبين الشباب".

وفجّر رئيس شركة الاتحاد "غير الربحية"، مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلانه أن فريقه قد لا يستطيع المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي، التي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 8 إلى 11 أبريل.

وأضاف أنمار الحائلي، بخصوص ذلك: "مع الإصابات وانضمام لاعبينا إلى المنتخب؛ قد لا نستطيع إكمال الـ15 لاعبًا، للمشاركة في كأس السوبر".

وأخيرًا.. أثار الحائلي، الجدل بشأن مستقبله مع نادي الاتحاد، بعد نهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ بتأكيده على أن استمراره بالوضع الحالي "صعب للغاية".

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