"نذيق الاتحاد من كأسه المر" .. خالد العيسى ينتقد تصرف العميد ويعلنها: لهذا رفضت صفقات الأهلي الجديدة!

أسرار عديدة يكشفها خالد العيسى..

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أعرب خالد العيسى، رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي "غير الربحية"، عن سعادته الكبيرة؛ بفوز فريقه على الاتحاد، في ديربي جدة الكبير.

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الأهلي فاز (1-0) على ضيفه الاتحاد، مساء يوم الإثنين، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

العيسى قال في تصريحات مع برنامج "أكشن مع وليد"، ساخرًا من العميد الاتحادي: "حبينا نعيد على الجماهير مبكرًا؛ ليس أكثر".

وعن سر سخريته هو وحساب الأهلي الرسمي من الاتحاد؛ أشار الرئيس إلى أن الاتحاد وجماهيره هما من أشعلا هذه الحرب؛ وذلك من خلال "اللافتات" التي تم رفعها في الديربي؛ سواء في الدور الأول أو الثاني.

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وأشاد العيسى، بمسيرة النادي الأهلي في الموسم الرياضي الحالي، لافتًا إلى أن الفريق يحتل مركز متقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي "المركز الثالث"؛ بالرغم من التغييرات العديدة في صفوفه، خلال الفترة الماضية.

وبرر خالد العيسى، عدم إجراء فريقه صفقات، خلال الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2024"، أو تغيير بعض الأجانب؛ بأن الفريق الحالي متناغم للغاية، وأن جميع اللاعبين سواء المحليين أو المحترفين، يقدمون مستويات رائعة.

وأضاف: "التغير من أجل التغيير فقط، أمر سلبي للغاية.. رأينا أن الفريق ليس في حاجة إلى أي صفقات جديدة؛ خاصة أن الخيارات في الشتاء تكون قليلة، بالإضافة إلى أن النادي تحمل أعباءً مالية ضخمة، في الفترة الماضية، لإغلاق العديد من القضايا الخارجية".

وأخيرًا.. نفى العيسى، الشائعات التي تتردد بشأن عدم اشتراك رؤساء شركات الأندية "غير الربحية" في القرارات، بعد الخصخصة، مؤكدًا على أن العمل في الأهلي "جماعي"، بما فيه مصلحة للفريق.

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