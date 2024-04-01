وقعت في المحظور بغرابة شديدة! .. رابطة الدوري السعودي تطلق سهام السخرية على الاتحاد بعد هزيمة ديربي الأهلي

الحساب الرسمي على غرار "طقطقة" المشجعين بغرابة!

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بطريقة غريبة، وقعت رابطة الدوري السعودي للمحترفين في المحظور بطريقة تفاعلها مع ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي، إذ اتجهت للسخرية بطريقة قاسية للغاية على العميد، في طريقة أشبه بتلاسنات الجماهير وليست الحسابات الرسمية!

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العميد تلقى الهزيمة اليوم الإثنين، أمام الراقي بهدف نظيف، سجله فراس البريكان، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي.

وعقب المباراة، كتب حساب الرابطة الرسمي عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "عادوا للهيمنة على جدة .. وأخذوهم رايح جاي".

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التغريدة تشير لعودة الأهلي من دوري يلو للدرجة الأولى، ورغم ذلك نجاحه في الفوز على الاتحاد في الدور الأول والثاني كذلك بالنتيجة نفسها (1-0).

يذكر أن هذا الفوز رفع رصيد الراقي للنقطة 51 مؤمنًا المركز الثالث إلى حد ما، متفوقًا على العميد؛ محتل المركز الثالث برصيد 46 نقطة.

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