رفض تقييم "الحواري" .. نجم النصر السابق يُحلل أزمة بنزيما في الاتحاد

المهاجم الفرنسي يُواصل الإحباط

SHAHID

انتظر جمهور الاتحاد عودة كريم بنزيما من الإصابة على أحر من الجمر، وقد تأملوا خيرًا في تحسن أدائه عن الفترة السابقة، لكن النجم الفرنسي واصل إحباطهم.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بنزيما لم يُقدم الكثير خلال المباريات التي لعبها وخاصة الأخيرة أمام الأهلي في الديربي، والتي خسرها الاتحاد بهدف نظيف، وقد واصل عادته السيئة بإهدار ركلة جزاء جديدة كانت خلال مواجهة الفيحاء.

هاشم سرور نجم وسط النصر السابق انضم إلى عديد المحللين والنقاد واللاعبين السابقين الذين حاولوا تحليل أسباب فشل بنزيما مع الاتحاد، وقد اتفق مع الرأي القائل أن أسلوب لعب الفريق وجودة زملائه وتواجد عبد الرزاق حمدالله بجانبه في الهجوم أبرز الأسباب.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

إذ كتب عبر منصة إكس "بنزيما فنيًا يواجه مشكلة عدم الانسجام مع لاعبين يتخذون الاسبرنتات والطردي طريقة ثابتة في الأسلوب والتكتيك. لاعب مثل بنزيما تعود على البينيات واللعب وحيدًا كرأس حربة دون أن يكون لاعب آخر ينافسه في مركزه وفي اللعب على المساحات وتبديل المراكز والضغط على عمق الدفاعات".

أحد المشجعين لم يتقبل رأي سرور وسأله عن سبب إهداره لركلات الجزاء، مشيرًا بسخرية إلى أن ذلك بالتأكيد ليس مسؤولية المدرب، فأجابه نجم النصر برفض استخدام تقييم الحواري لمهاجم ريال مدريد السابق، إذ كتب "

توقع كل شي من لاعب بمعنويات غير جيدة، أما تضييع بلنتيات فليس غريب لأن أعظم لاعبي العالم تضيع بلنتيات، وعلى فكرة البلنتي لا يقيم لاعب إلا في الحواري !".

SHAHID