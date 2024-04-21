أخبار الاتحاد اليوم | "المُعتدي" على عبدالرزاق حمدالله يظهر من جديد لتكذيبه والمعيوف يوضح حقيقة "خيانة" العميد

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الأحد الموافق الـ21 من أبريل 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأحد الموافق الـ21 من أبريل 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"ذهبنا لهم بطائرة عادية!" .. حامد البلوي يسخر من فشل الاتحاد في التوقيع مع سفيان رحيمي

فاجأ الإعلامي الرياضي وليد الفراج؛ مقدم برنامج "أكشن مع وليد"، ضيفه حامد البلوي؛ المدير التنفيذي السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بلومه على عدم التعاقد مع المغربي سفيان رحيمي قبل انتقاله للعين الإماراتي، ليأتيه الرد الساخر. (طالع التفاصيل)

تسبب في ثورة الجماهير ضده ثم تراجع .. حقيقة رفض أنمار الحائلي بيان الاتحاد الداعم لموقف الأهلي ضد الهلال

جدل كبير يدور حول انشقاق الصف داخل نادي الاتحاد السعودي خلال الفترة الماضية فجره الصحفي الاتحادي الشهير هتان النجار، تسبب في ثورة غضب ضد أنمار الحائلي؛ رئيس المؤسسة غير الربحية بالنادي الجداوي. (طالع التفاصيل)

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"من أجل مصلحة المسابقة" .. الاتحاد يوجه رسالة جديدة بشأن طلبه تأجيل كلاسيكو الهلال في كأس الملك

بعد عدم الرد عليه على مدار ثلاثة أيام ماضية بشأن طلبه تأجيل كلاسيكو الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، خرج دومينجوز سواريز؛ الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد، لتوجيه رسالة جديدة لمسؤولي اتحاد الكرة. (طالع التفاصيل)

بعد أول تصريح من مهاجم الاتحاد عن الواقعة .. المشجع المعتدي على عبدالرزاق حمدالله يكذبه!

عاد المشجع المعتدي على المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ مهاجم الاتحاد السعودي، للظهور من جديد بعد حديث اللاعب الأخير عنه، والذي استفزه بعض الشيء. (طالع التفاصيل)

"هذه قصة ابتسامتي بعد خسارة السوبر".. المعيوف يكشف الحقيقة لجماهير الاتحاد!

كشف عبد الله المعيوف، حارس مرمى فريق الكرة بنادي الاتحاد، عن حقيقة الصورة المتداولة حول ابتسامته مع لاعبي الهلال، رغم خسارته للقب كأس الدرعية للسوبر السعودي. (طالع التفاصيل)

"ماذا تنتظر لتسدد الكرة يا بنزيما؟" .. مهاجم الاتحاد يبرر لشقيق حمد الله هجومه

"أحتاج لمساعدة زملائي ولاعبو ريال مدريد ليسوا مثل الاتحاد".. بهذه الكلمات أثار الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد، جدلًا كبيرًا حول السر وراء صيامه عن التهديف، ليثير سؤالًا واحدًا.. "هل تراجع اللاعب التهديفي سببه عدم المساعدة؟" (طالع التفاصيل)

"سجل هدف حسم الدوري ويتغذى على التصنع!".. ردود أفعال حول احتفال أحمد حجازي أمام الحزم

قاد المصري أحمد حجازي فريق الاتحاد لتحقيق فوز مثير على مضيفه الحزم بنتيجة (3-2)، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة 28 من دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

الحزم ضد الاتحاد | حجازي يرمي طوق النجاة.. و"هل آن أوان بقاء بنزيما على دكة البدلاء؟"

"مدافع بدرجة هداف ينقذ الاتحاد التائه".. هكذا اقتنص أحمد حجازي هدفًا في الدقيقة 90+6، ليقود العميد لانتصار قاتل على الحزم بنتيجة (3-2)، في مباراة الجولة 28 من دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

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