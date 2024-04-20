"هذه قصة ابتسامتي بعد خسارة السوبر".. المعيوف يكشف الحقيقة لجماهير الاتحاد!

هل احتفل مع فريقه السابق بكأس السوبر؟

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كشف عبد الله المعيوف، حارس مرمى فريق الكرة بنادي الاتحاد، عن حقيقة الصورة المتداولة حول ابتسامته مع لاعبي الهلال، رغم خسارته للقب كأس الدرعية للسوبر السعودي.

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وأثار المعيوف حالة عارمة من الغضب بين جماهير الاتحاد، إثر ظهوره مبتسمًا عقب خسارة لقب كأس السوبر، بعد سقوط كارثي أمام الهلال بنتيجة (1-4)، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد في مدينة أبوظبي الإماراتية.

وقال المعيوف، عبر فضائية SSC، "ليس بيني وبين جماهير الاتحاد أي شيء، كان الموضوع أن ناصر الدوسري تأسف مني فابتسمت له، ولم أكن أرغب في نشر الصورة، وجمهور الاتحاد (على عيني ورأسي)، ولكل من تحدث عني بشكل غير جيد (الله يعطيه العافية)، وإذا فعلت أمرًا أزعج الجماهير، فأنا أعتذر منهم، وما جئت إلى الاتحاد إلا لأمثله خير تمثيل".

وأوضح حارس الاتحاد أنه لا تزال هناك بطولة متبقية أمام الفريق هذا الموسم، وهي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، معتذرًا عن أي تقصير قدمه مع الفريق، كما أعرب عن طموحه للظهور بصورة جيدة أمام الجمهور الذي له فضل كبير عليه، وأن يظهر بشكل إيجابي في المواجهات المقبلة.

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وتحدث المعيوف عن مباراة الحزم، وفوز الاتحاد في الدقائق الأخيرة بنتيجة (3-2)، قائلًا "مبارك لجماهير الاتحاد، المباراة لم تكن سهلة، وسجلنا في البداية، وقل التركيز نسبيًا مع بداية الشوط الثاني، ولكن الشباب لم يقصروا والقادم أفضل بإذن الله".

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