"سجل هدف حسم الدوري ويتغذى على التصنع!".. ردود أفعال حول احتفال أحمد حجازي أمام الحزم

ماذا فعل النجم المصري؟

قاد المصري أحمد حجازي فريق الاتحاد لتحقيق فوز مثير على مضيفه الحزم بنتيجة (3-2)، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة 28 من دوري روشن السعودي.

فبعدما تقدم الاتحاد بثنائية عن طريق صالح العمري وباولو ريكاردو بالخطأ في مرماه، رد الحزم بهدفي التعادل عن طريق محمد الثاني وتوزي في الدقيقتين 60 و63، قبل أن يسدد حجازي كرة اصطدمت بالحارس أيمن دحمان وغيرت مسارها إلى داخل الشباك، كهدف قاتل في الدقيقة 90+6.

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ورفع العميد رصيده إلى 50 نقطة، ليصعد إلى المركز الرابع في جدول الترتيب، بفارق نقطتين أمام التعاون، بينما يتأخر بفارق نقطتين عن الأهلي (الثالث)، والذي تأجلت مباراته مع الهلال إلى 6 مايو المقبل، في ظل صراع ثلاثي على المقعد الأخير المؤهل إلى دوري أبطال آسيا.

وتلقى حجازي إشادة كبيرة من جماهير الاتحاد على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أدائه المميز ومساهمته الكبيرة في الانتصار، وهو ما يستعرضه جول فيما يلي: