"من أجل مصلحة المسابقة" .. الاتحاد يوجه رسالة جديدة بشأن طلبه تأجيل كلاسيكو الهلال في كأس الملك

الرئيس التنفيذي للنادي الجداوي يتحدث..

بعد عدم الرد عليه على مدار ثلاثة أيام ماضية بشأن طلبه تأجيل كلاسيكو الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، خرج دومينجوز سواريز؛ الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد، لتوجيه رسالة جديدة لمسؤولي اتحاد الكرة.

العميد من المقرر أن يلتقي بالزعيم في 30 من أبريل الجاري ضمن مباريات نصف نهائي كأس الملك، لكنه طلب تأجيل اللقاء لحين عودة لاعبيه الذي يشاركون حاليًا مع منتخب السعودية تحت 23 عامًا في كأس آسيا.

بيان طلب التأجيل صدر في 18 من أبريل الجاري، وبالأمس عبر برنامج "أكشن مع وليد"، وجه سواريز رسالة جديدة لإدارة المسابقات التابعة لاتحاد الكرة..

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الرئيس التنفيذي للنادي الجداوي قال: "أتوقع أن توافق اللجنة على تأجيل المباراة، هذا من أجل مصلحة المسابقة، أتمنى أن يتخذ المعنيون أفضل القرارات".

طلب الاتحاد يأتي بعدما وافقت لجنة المسابقات التابعة لرابطة دوري المحترفين السعودي على تأجيل مواجهة الهلال أمام الأهلي ضمن الجولة الـ28 من دوري روشن، والتي كان من المقرر إقامتها أول أمس الجمعة، إلى السادس من مايو المقبل، بداعي ارتباط الزعيم بمواجهة العين في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان النادي الجداوي في الأساس قد أصدر بيانًا معارضًا لتأجيل كلاسيكو الهلال والأهلي، مشددًا على أن هذا التأجيل يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.