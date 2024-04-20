"ماذا تنتظر لتسدد الكرة يا بنزيما؟" .. مهاجم الاتحاد يبرر لشقيق حمد الله هجومه

المهاجم الفرنسي يواصل صيامه التهديفي في دوري روشن.

SHAHID

"أحتاج لمساعدة زملائي ولاعبو ريال مدريد ليسوا مثل الاتحاد".. بهذه الكلمات أثار الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد، جدلًا كبيرًا حول السر وراء صيامه عن التهديف، ليثير سؤالًا واحدًا.. "هل تراجع اللاعب التهديفي سببه عدم المساعدة؟"

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الحقيقة أن أكثر من يحتاج لمساعدة كريم بنزيما، هو بنزيما نفسه، الذي بدى تائهًا وغير قادر على إنهاء الهجمات في مباراة الحزم، التي اقتنص فيها الاتحاد فوزًا قاتلًا في الدقيقة 90+6 بأقدام المدافع المصري أحمد حجازي.

السؤال الآخر، هل تقييم بنزيما (7.9/10)، كثاني أعلى لاعبي الاتحاد تقييمًا، يعني أن المهاجم الفرنسي كان متألقًا أمام الحزم؟ الإجابة، لا.. بل أهدر بنزيما أكثر من فرصة محققة كان من شأنها أن تزيد غلة العميد من الأهداف في المباراة.