الحزم ضد الاتحاد| حجازي يرمي طوق النجاة.. و"هل آن أوان بقاء بنزيما على دكة البدلاء؟"

الاتحاد يفوز على الحزم بهدف في الدقائق الأخيرة..

SHAHID

"مدافع بدرجة هداف ينقذ الاتحاد التائه".. هكذا اقتنص أحمد حجازي هدفًا في الدقيقة 90+6، ليقود العميد لانتصار قاتل على الحزم بنتيجة (3-2)، في مباراة الجولة 28 من دوري روشن السعودي.

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وسط مدرجات شبه خالية، شاهد حوالي ألف مشجع، مجريات اللقاء، الذي شهد تقدم الاتحاد بهدف مبكر عن طريق صالح العمري، ثم تسبب باولو ريكاردو بهدف خاطئ في مرماه، ليمنح العميد هدفًا ثانيًا، ثم رد الحزم بهدفين في الدقيقتين 60 و63 عن طريق جونيور مورينو وتوزي، قبل أن يقتنص حجازي هدف الانتصار، ليحرم المدرب صالح المحمدي من الخروج بنقطة في أولى تجاربه مع متذيل دوري روشن.

وأحيا الاتحاد آماله في منافسة الأهلي على مقعد المركز الثالث المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث صعد العميد للمركز الرابع برصيد 50 نقطة، بينما تجمد رصيد الحزم عند 16 نقطة، في المركز الأخير.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، في مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام الحزم..