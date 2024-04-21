"ذهبنا لهم بطائرة عادية!" .. حامد البلوي يسخر من فشل الاتحاد في التوقيع مع سفيان رحيمي

رحيمي يعرفه نادي الاتحاد جيدًا فهو من خطف من فمه لقب البطولة العربية 2021 مع الرجاء المغربي..

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فاجأ الإعلامي الرياضي وليد الفراج؛ مقدم برنامج "أكشن مع وليد"، ضيفه حامد البلوي؛ المدير التنفيذي السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بلومه على عدم التعاقد مع المغربي سفيان رحيمي قبل انتقاله للعين الإماراتي، ليأتيه الرد الساخر.

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المغربي حديث الجميع في آسيا حاليًا بعد إحرازه ثلاثية "هاتريك" في شباك الهلال السعودي، في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، والتي فاز بها العين برباعية مقابل هدفين الأسبوع الماضي.

تألق رحيمي الكبير دفع الفراج للتعجب من كيفية تفويت الأندية السعودية فرصة التعاقد معه، خاصة أنه هو أيضًا من قاد الرجاء المغربي قبل عامين ونصف تقريبًا لخطف لقب كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2021 "البطولة العربية" من فم اتحاد جدة بالفوز في ركلات الترجيح 4-3 بعدما حسم التعادل 4-4 اللقاء.

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هنا كان السؤال للبلوي بحكم أنه كان مرافقًا لبعثة النمور في النهائي العربي كمديرًا تنفيذيًا للفريق، لكن الأول رد بسخرية: "وقتها سافرنا للمغرب بطائرة عادية (يضحك)، الاتحاد كان مديونًا آنذاك، حتى أننا لم نكن قادرين على قيد البرازيلي إيجور كورونادو في القائمة، بسبب تلك الديون".

يذكر أن رحيمي سيقود العين -الذي انضم له في صيف 2021 قادمًا من الرجاء- مجددًا بعد غدٍ الثلاثاء، في إياب نصف النهائي الآسيوي أمام الهلال، على استاد المملكة آرينا في الرياض، لحسم الصاعد للنهائي القاري.

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