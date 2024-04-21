بعد أول تصريح من مهاجم الاتحاد عن الواقعة .. المشجع المعتدي على عبدالرزاق حمدالله يكذبه!

ما قاله حمدالله قبل يومين لم يلق تأييدًا من المشجع الذي اعتدى عليه!

عاد المشجع المعتدي على المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ مهاجم الاتحاد السعودي، للظهور من جديد بعد حديث اللاعب الأخير عنه، والذي استفزه بعض الشيء.

المغربي تعرض للضرب من أحد المشجعين الحاضرين في المدرجات في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي في الإمارات، والذي أقيم في 11 من أبريل الجاري، بعدما خسر العميد اللقب أمام الهلال (4-1)، إذ انتقد المغربي، ليتفاجأ به يقوم برش المياه عليه ويرد هو بضربه بعصا على ظهره.

هذه الواقعة جدد حمدالله الحديث عنها قبل يومين، مؤكدًا أنه تنازل عن القضية، رفضًا لتعرض المشجع للسجن بداعي "الشهامة والكرم"، وهو ما نفاه الأخير..

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المشجع المدعو فيصل العبود أوضح عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أن الكاميرات أثبتت تورط حمدالله في الواقعة، وأن القضية لم تنته بتنازل اللاعب عن حقه، إنما تنازل كلا الطرفين عن بعضهما.

وكتب العبود: غير صحيح هذا الكلام، القضية انتهت بتنازل الطرفين عن بعضهما وليس بتنازله هو عني، والسلطات الإماراتية مشكورة كانت عادلة في التعامل ولم تتحيز لطرف على طرف وعادوا للكاميرات وأثبتوا أن حمدالله هو من بادر بالخطأ".

وأضاف: "حنا كسعوديين أهل الشهامة والتسامح، والقضية انتهت بتنازل الطرفين عن بعضهما وليس تنازله عني، وكان تنازلي عنه شهامةً وكرمًا مني أيضًا!، فالكاميرات أثبتت تهجمه عليّ وما حصل مني هو ردة فعل لما بادر به".