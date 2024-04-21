تسبب في ثورة الجماهير ضده ثم تراجع .. حقيقة رفض أنمار الحائلي بيان الاتحاد الداعم لموقف الأهلي ضد الهلال

بيان الاتحاد حول تأجيل كلاسيكو الأهلي والهلال لا يزال يثير الجدل..

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جدل كبير يدور حول انشقاق الصف داخل نادي الاتحاد السعودي خلال الفترة الماضية فجره الصحفي الاتحادي الشهير هتان النجار، تسبب في ثورة غضب ضد أنمار الحائلي؛ رئيس المؤسسة غير الربحية بالنادي الجداوي.

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النجار خرج عبر برنامج "برا الـ18" في حلقته أمس السبت، مؤكدًا أن الحائلي كان رافضًا لبيان ناديه الخاص بالاعتراض على تأجيل كلاسيكو الأهلي والهلال ضمن الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي، عملًا بمبدأ تكافؤ الفرص، نظرًا لرفض تأجيل مواجهة للنمور قبل كأس العالم للأندية السعودية 2023 أيضًا.

مزاعم الصحفي الاتحادي تلك تسببت في تعرض الحائلي لهجوم حاد من الجماهير، خاصةً وأنها تعارض هي الأخرى بشدة تأجيل كلاسيكو الراقي والزعيم.

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لكنه ظُهر اليوم الأحد، عاد ونفى تلك المزاعم، موضحًا أنه تلقى تعقيبًا من إدارة الاتحاد، يؤكد أن أنمار كان من أشد المؤيدين للبيان، بدافع الضرر الذي لحق بناديه بعد رفض طلبه قبل المونديال.

يذكر أن لجنة المسابقات التابعة لرابطة دوري المحترفين السعودي كانت قد قرر تأجيل كلاسيكو الأهلي والهلال من 20 من أبريل الجاري إلى السادس من مايو المقبل، بداعي ارتباط الزعيم بمواجهة العين الإماراتي بعد غدٍ الثلاثاء، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وهو القرار الذي اعترض عليه النصر والراقي، بجانب العميد.

SHAHID