أخبار الأهلي اليوم | البريكان يرد على تغيير مكانه في الملعب، والشيء الذي لم يُعجب يايسله أمام الريان

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 22 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 22 أكتوبر 2024.

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الفريق السعودي حقق فوزًا ثمنيًا خارج ملعبه في دوري أبطال آسيا النخبة

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تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الأخدود في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

اللاعب مستواه تراجع بعد تغيير مركزه..

الأهلي بـ"العلامة الكاملة" في البطولة القارية..

لقطة ساهمت في الحفاظ على نتيجة المباراة 2-1 لصالح الأهلي، فهل ظُلم الريان؟

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رياض محرز يتلقى العديد من الانتقادات..

تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة منطقة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة....

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025 ..

تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025

تعرف على جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة والطريق للنهائي.

الجولة الثامنة تنطلق يوم الخميس القادم