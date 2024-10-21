عين على الحكم | إنقاذ تاريخي لعلي مجرشي أم ضربة جزاء؟ .. الفيديو يرفع الحرج عن أحمد العلي بعد شكوى الريان أمام الأهلي

لقطة ساهمت في الحفاظ على نتيجة المباراة 2-1 لصالح الأهلي، فهل ظُلم الريان؟

لم تكن مواجهة الريان القطري والأهلي السعودي جدلية على المستوى التحكيمي بشكل كبير حتى أتت الدقيقة 83، لتوجه الأنظار بشكل أكبر نحو حكم الساحة الكويتي أحمد العلي.

الراقي خطف ثلاثة نقاط ثمينة من قلب الأراضي القطرية بالفوز أمام الرهيب بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وفي الدقيقة الـ83 من عمر اللقاء، طالب لاعبو الريان باحتساب ضربة جزاء لصالحهم، بداعي لمسة يد على علي مجرشي..

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اللقطة بدأت بهجمة خطيرة للفريق القطري، ثم وصلت لعرضية أرضية من داخل منطقة الجزاء، شتتها الدفاع الأهلاوي، لكن الكرة وصلت من جديد للاعب الريان الذي سددها قوية، لكن نجم الراقي علي مجرشي شتت الكرة "بذراعه" بعدما وقف على خط المرمى تعويضًا لتقدم حارسه عبدالرحمن الصانبي.

هنا طالب لاعبو الريان باحتساب ضربة جزاء لصالحهم، لكن بعد التشاور بين أحمد العلي وحكام تقنية الفيديو، أكد الأخيرون بأن يد مجرشي كان في وضع تشريحي طبيعي لا يرتقي لاحتساب جزائية ضده، دون أن يلجأوا لاستدعاء الحكم الكويتي لمراجعة الحالة بنفسه.

يذكر أن هذا الفوز رفع رصيد الأهلي للنقطة التاسعة (العلامة الكاملة) متأخرًا بفارق الأهداف عن الهلال السعودي؛ متصدر جدول ترتيب مجموعة غرب، فيما تجمد رصيد الريان عند صفر نقاط في المركز الـ12 وقبل الأخير.