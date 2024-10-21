موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

يستقبل الأهلي نظيره الأخدود، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.
الأهلي يدخل المباراة، بشعار لا بديل عن الفوز لمواصلة طريق الانتصار والذي بدأ فيه من الجولة الماضية، وسيعمل على مواصلة الانتصارات للاقتراب مرة أخرى من قمة الترتيب.
في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي والأخدود في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب
ما موعد مباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
موعد مباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الجمعة 25 أكتوبر 2024 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.
المباراة التالية
وتنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.
ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الأهلي والأخدود على شاشتها.
لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|الأهلي - الأخدود
|الجمعة 25 أكتوبر 2024،
21:00 السعودية، 20:00 مصر
|SSC HD
|مدينة الملك عبد الله الرياضية