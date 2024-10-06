أخبار الأهلي اليوم | تلميح مجرشي "المفاجئ" عن علاقة اللاعبين بيايسله، وهجوم الرئيس على حكام الكلاسيكو

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 6 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 6 أكتوبر 2024.

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"فوضى وخلل" يضربان الأهلي..

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الهلاليون دافعوا عن لاعبهم مبررين موقفه..

الجدل التحكيمي حاضر في الكلاسيكو بعد إدارة الطاقم السلوفيني له..

هل تستجيب قناة SSC لمطالب جماهير الأهلي؟

الإيفواري بطل ليلة الكلاسيكو في الاستفزازات..

الإسباني صاحب هدف الأهلي الوحيد في المباراة، اعترف بمعاناته أمام الزعيم..

تصريح مفاجئ من لاعب الأهلي بشأن مدربه!

شاهد كيف استفز لودي أحد لاعبي الأهلي!

تعرف على ما قاله المدرب الألماني بعد الهزيمة من الهلال

تعليق مفاجئ من جيسوس بشأن نيمار!

GOAL

أول تعليق من رئيس الأهلي بعد خسارة مباراة الهلال..

الجميع يعرف طريقة ميتروفيتش ولكن لا يستطيع إيقافها!

قطار الهلال يواصل المسير ويايسله تحت خطر الإقالة من الأهلي..

تعرف على جدول مباريات الأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة...

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الخليج في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

تعرف على تاريخ مواجهات الهلال والأهلي في الدوري السعودي والبطولات المختلفة..

تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....

تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..

تقنية الـVAR تنقذ الهلال أمام الأهلي

تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025...

شاهد ما حدث في بداية الكلاسيكو

ماذا يقصد سامي الجابر من حديث دعم الأندية؟