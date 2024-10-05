الأهلي ضد الهلال | الملك فيجيتا يقتل "برولي" .. فرحة جيسوس تحكي معاناته وهذه مشكلة يايسله الحقيقية!

قطار الهلال يواصل المسير ويايسله تحت خطر الإقالة من الأهلي..

وهكذا انتهت القمة، بسيناريو معتاد من الهلال، الذي حول تأخره أمام مضيفه الأهلي، إلى فوز بنتيجة (2-1)، من قلب ملعب الجوهرة المشعة، في كلاسيكو الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

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الهلال أحبط الجماهير الأهلاوية، التي تحدت الزعيم بتيفو الشخصية الكارتونية الخارقة "برولي"، ليصبح الهلال هو الملك فيجيتا الذي قتله، رغم قوته الهائلة.

وحافظ الهلال على العلامة الكاملة، بالوصول إلى النقطة 18، منفردًا بصدارة جدول دوري روشن، ويواصل سلسلة اللا هزيمة، للمباراة 42 على التوالي، ليصبح على بعد 9 مباريات فقط من معادلة الرقم التاريخي للأهلي، بـ51 مباراة، فيما تجمد رصيد الراقي عند 7 نقاط، في المركز العاشر.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء لاعبي الأهلي والهلال، في قمة الجوهرة المشعة..