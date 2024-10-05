عين على الحكم | فينسينش لا يرى سقوط ميتروفيتش .. والـVAR يُنقذ الهلال أمام الأهلي مرتين!

تقنية الـVAR تنقذ الهلال أمام الأهلي

طالب النجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش مهاجم الهلال، بالحصول على ركلة جزاء خلال مباراة الكلاسيكو ضد الأهلي، ولكن الحكم السلوفيني سلافكو فينسينش رفض احتسابها.

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وكانت النتيجة تُشير إلى تقدم الأهلي على الهلال بهدف دون رد، وحدث اندفاع بدني بين الثنائي ميتروفيتش وروجير إيبانيز مدافع الأهلي، أدى إلى سقوط أليكساندر داخل منطقة الجزاء دون أن يحتسب الحكم أي شيء.

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وطالب ميتروفيتش الحصول على ركلة جزاء، وسط رفض من جانب فينسينش الذي أشار إلى أنه عاد إلى تقنية الفار ولكنها تؤكد عدم وجود أي شيء.

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وفي لعبة أخرى، بالدقيقة 72 من عمر المباراة، حدث تدخل قوي من الظهير الأيسر ريان حامد على مالكوم جناح الهلال داخل منطقة الجزاء، بعد أن سددها وتصدى لها عبد الرحمن الصانبي، ليعود الحكم السلوفيني إلى تقنية "VAR".

واحتسب الحكم بالفعل ركلة جزاء، وسددها أليكساندر ميتروفيتش ولكن الصانبي تصدى لها، لتنقذ تقنية "VAR" نادي الهلال مرة أخرى وتقرر إعادة تنفيذ الركلة بسبب تحرك الحارس أمام خط المرمى أثناء التنفيذ.

واستغل ميتروفيتش إعادة الركلة، ليُسدد ركلة الجزاء في مرمى الأهلي، مُعلنًا تقدم فريقه بالهدف الثاني.