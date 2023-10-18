ما هو تاريخ مواجهات الهلال والأهلي في الدوري السعودي والبطولات المختلفة؟

تعرف على تاريخ مواجهات الهلال والأهلي في الدوري السعودي والبطولات المختلفة..

SHAHID

ينتظر الكل مواجهة قوية ستجمع بين الهلال والأهلي في الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي 2023-2024.

الفريقان العريقان لهما جماهيرية كبيرة في الأوساط الكروية السعودية، ويملكان جماهير تقدر بالملايين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويلتقي الفريقان في السابع والعشرين من أكتوبر 2023 على ملعب الملك فهد الدولي وسط ترقب الأنصار من شتى أنحاء العالم العربي.

في السطور التالية نستعرض لكم تاريخ مواجهات الهلال والأهلي في الدوري السعودي وفي المنافسات الكروية المختلفة.

ما هي نتيجة أول مباراة جمعت بين الهلال والأهلي؟

أول مباراة جمعت بين الهلال والأهلي كانت لحساب مسابقة الدوري السعودي وذلك في الحادي عشر من ديسمبر لعام 1974.

وانتهت المباراة آنذاك بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بين الفريقين العريقين لحساب مسابقة الدوري السعودي.

ما هو تاريخ مواجهات الهلال والأهلي في الدوري السعودي؟

التقى فريقا الهلال والأهلي لحساب مسابقة الدوري السعودي بشكل عام في 101 مباراة، فاز الهلال خلالها بـ46 مباراة بينما فاز الأهلي في 24 مباراة وحسم التعادل نتيجة 31 مباراة.

عدد المباريات فوز الهلال فوز الأهلي التعادل 101 46 24 31





ما هو تاريخ مواجهات الهلال والأهلي في البطولات المختلفة؟

تواجه الهلال والأهلي في مختلف البطولات في 130 مباراة جمعت بينهما بشكل عام، حيث تدين السيطرة للهلال بشكل واضح.

"الزعيم" فاز في 72 مباراة بينما فاز "الراقي" في 39 مباراة، واكتفى الفريقان بالتعادل في 29 مباراة.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

عدد المباريات فوز الهلال فوز الأهلي التعادل 130 72 39 29

SHAHID