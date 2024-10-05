جيسوس "يحقد" على الأهلي رغم انتصار الكلاسيكو .. ورد مثير على عودة نيمار بعد تألق لودي!

تعليق مفاجئ من جيسوس بشأن نيمار!

على الرغم من فوز فريقه بالكلاسيكو على الأهلي، إلا أن المدرب البرتغالي جورج جيسوس مدرب الهلال أظهر "حقده" على الراقي، كما أبدى رأيه في عودة نيمار دا سيلفا للفريق.

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وحقق الهلال الفوز على الأهلي في عقر داره على ملعب الجوهرة المشعة، بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بالجولة السادسة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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وقال جيسوس خلال المؤتمر الصحفي وفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" "قبل الحديث عن المباراة، أريد أن أوجه التهنئة إلى جماهير الأهلي على تلك الأجواء الرائعة، والمباراة شاهدها الكثير حول العالم وشاهدوا مباراة كبيرة وأجواء رائعة".

وأضاف: "الأهلي أجبرنا على اللعب بمستوى عالٍ جدًا، حتى نستطيع التفوق عليه، وما شاهدناه في ملعب الجوهرة نحن نستحق مثله، ونحن نريد ملعب مثله ولا نملك مثل هذا الملعب".

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وواصل: "الأهلي كان أفضل في الشوط الأول، ولكن الشوط الثاني عملنا على زيادة السرعة، ونجحنا في الفوز".

وتابع: "من الجيد أن أستمر بنفس الحماس على الخط، ولو شاهدتموني في يوم ما لا أتفاعل مع المباراة فاعلموا أنني لست بخير".

وعن موقفه من عودة نيمار للفريق بعد تألق رينان لودي قال جيسوس: "ليست المشكلة في امتلاكي لكثير من اللاعبين الرائعين، ويوم 18 أكتوبر القادم سيكمل نيمار سنة دون أن يلعب كرة، ورغم ذلك الفريق استمر بعدم الاعتماد على لاعب محدد وفاز بكل شيء".

وأردف: "جاهزية نيمار عامل مساعد ولكن الفريق لا يقف على لاعب واحد، ولمدة سنة ونصف الهلال لا يعرف الهزائم باستثناء هزيمة واحدة خارجيًا، ولا يوجد أي فريق محلي استطاع الانتصار على الهلال إلى الآن والفريق لا يعتمد على لاعب واحد، وبالتأكيد وجود نيمار بجاهزية كاملة سيمنحنا الإضافة".