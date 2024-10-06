فيديو | فرانك كيسييه يتقمص دور علي البليهي في الكلاسيكو .. مشادة بين نجم الأهلي وسالم الدوسري بعد استفزازه

الإيفواري بطل ليلة الكلاسيكو في الاستفزازات..

مؤخرًا خرج علي البليهي؛ مدافع الهلال، ملمحًا لتوقفه عن أسلوبه القديم داخل الملعب بشأن تعمد استفزاز الخصوم، لكن إن غابت استفزازاته عن الكلاسيكو، فقد أبى الإيفواري فرانك كيسييه؛ لاعب وسط الأهلي، أن يمر الكلاسيكو دون تلك اللقطات.

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الزعيم حقق أمس السبت، الفوز أمام الراقي بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد الجوهرة المشعة في جدة، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

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وتقدم الأهلي بالهدف الأول بعد مرور 12 دقيقة فقط من المباراة عن طريق الإسباني جابري فيجا، وبدلًا من أن يذهب كيسييه للاحتفال مع زملائه، اتجه لسالم الدوسري؛ قائد الهلال، للاحتفال أمامه والصراخ في وجهه بطريقة استفزازية، لكن التورنيدو أبى أن يرد عليه وتحول لتوجيه التعليمات لزملائه.

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لكن الموقف لم يمر مرور الكرام، إذ رد الدوسري في التوقيت المناسب، فقد تعادل الهلال في الدقيقة 56 بهدف المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، الذي أضاف هدف فوز الأزرق أيضًا في الدقيقة 78 بفضل ضربة جزاء.

وعقب إحراز ميترو للجزائية، جاء رد التورنيدو الذي احتفل في وجه كيسييه، مشيرًا إليه بإشارات الصمت وشاركه زميله البرازيلي رينان لودي الاستفزاز بالاحتفال أمام الإيفواري أيضًا، فما كان من الأخير إلا عدم الرد.

ولم تكن تلك اللقطة الوحيدة التي يكون بطلها كيسييه في الكلاسيكو، إذ اشتبك كذلك في لقطة أخرى مع رينان لودي، بعدما وقف الأخير مشيرًا له بما معناه "الأهلي صغير والهلال كبير"، ليدخلا في مشادة كلامية سويًا قبل فضها من قبل زملائهما.

يذكر أن تلك الهزيمة جمدت رصيد الأهلي عند سبع نقاط في المركز العاشر بجدول الترتيب، بينما يحتل الهلال الصدارة بالعلامة الكاملة "18 نقطة" مع مرور ست جولات من الموسم.