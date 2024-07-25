أخبار الاتحاد اليوم | مفاجأة محمد صلاح ونجم ريال مدريد .. ميركاتو العميد لن يتوقف عند موسى ديابي!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 25 يوليو 2024.
الاتحاد يساهم .. مفاجأة في عقد حمد الله "الجديد" بعد انتقاله إلى الشباب!
أعلن نادي الشباب عن تعاقده رسميًا مع الهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله، ليستعد أسد الأطلس لتجربة احترافية ثالثة في الدوري السعودي، بعد فريقي النصر والاتحاد.
"برقم رحلة الطائرة ومكالمة في الشارع" .. الاتحاد يعلن صفقة موسى ديابي رسميًا
أعلن نادي الاتحاد عن تعاقده رسميًا مع الجناح الفرنسي موسى ديابي، قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي، لينضم إلى كتيبة المدير الفني لوران بلان، خلال موسم الميركاتو الصيفي.
تورط في العنصرية على الأهلي وشكك في انتصارات النصر .. موسم 2023-2024 بأعين وليد الفراج!
قد تتفق أو تختلف معه، لكن هناك حقيقة لا يمكن أن ينكرها أحد؛ نعم! وليد الفراج حالة خاصة في الإعلام الرياضي السعودي..
"محمد صلاح يتنازل عن عرشه" .. تطورات تفاجئ السعودية في مستقبل نجم ليفربول
"محمد صلاح مستمر مع ليفربول وسيجدد عقده".. هكذا كانت الأخبار، قبل أيام قليلة؛ بشأن مستقبل النجم المصري مع النادي الإنجليزي العملاق.
"عرض بـ122 مليون ريال" .. الاتحاد يتحرك للتعاقد مع بيدري الجديد
يعمل مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، بقيادة المدير الرياضي رامون بلانيس، على التعاقد مع أحد المواهب الإسبانية، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
خاص | رئيس إشبيلية: الثورة السعودية تخدم أهدافنا وبرشلونة لن يؤثر علينا في قضية نيجريرا
نسخة جديدة من كأس أنطونيو بويرتا على وشك الانطلاق من قلب نادي إشبيلية الإسباني، لكنها ذات طابع خاص هذه المرة، حيث تشهد مشاركة أول فريق آسيوي..
سيطرة الهلال و"كريستيانو رونالدو يساوي نيمار وبنزيما معًا" .. أعلى رواتب دوري روشن السعودي
المال هو "لغة" الساحرة المستديرة الآن؛ فمن خلاله يُمكن حسم أي صفقة، أو إقناع لاعب ما بـ"تغيير انتمائه" من فريقٍ إلى آخر، أو مغادرة قارة بأكملها وخوض تجربة جديدة.
موعد مباراة إشبيلية والاتحاد الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 والقنوات الناقلة
يواصل الاتحاد استعداده للموسم الجديد، ويستكمل مبارياته في المعسكر الخارجي تحت قيادة المدرب لوران بلان، والمقام في إسبانيا.
صفقة كبرى للدوري السعودي؟.. اتحاد جدة يغري نجم ريال مدريد بـ13 مليون يورو
يستهدف اتحاد جدة السعودي التعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد الإسباني، في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
جميع صفقات كبار الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2024
تعرف على جميع صفقات كبار الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي صفوفهم في الميركاتو؟
جميع صفقات أندية دوري روشن السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2024
أصبح دوري روشن السعودي عامل جذب كبير للعديد من النجوم العالميين الذين ينشطون في المسابقة الأبرز في الشرق الأوسط، خاصة وأن الإثارة لا تتوقف في صفقات الدوري السعودي.