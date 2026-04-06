Shift Managing Editor

مدير شفت، أشرف على المحتوى، خبرتي في المجال الصحفي الرياضي تتجاوز 15 عامًا، درست الإعلام، وعملت في عدد من الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية العربية، إلا أن المحطة الأهم في مسيرتي المهنية كانت الانضمام إلى كووورة، الموقع العربي الرياضي الأول، عام 2016.

أحرص دائمًا على تقديم محتوى موثوق، مدعوم بالأرقام والإحصاءات، بعيدًا عن المبالغات، أعشق لغة الأرقام لأنها لا تعرف المجاملة. شاركت في تغطية كبرى الأحداث الكروية، مع اهتمام خاص بتسليط الضوء على نجوم كرة القدم العرب وتأثيرهم في الساحة العالمية.

خلال رحلتي المهنية تركز عملي على تغطية كرة القدم سواء الكرة المصرية، أو العربية والعالمية، ثم تحول اهتمامي الآن إلى الكرة السعودية، بعد الطفرة الهائلة التي أحدثتها المملكة خلال السنوات القليلة الماضية.

منذ طفولتي وأنا مرتبط بكرة القدم، أول ذكرى لي مع الكرة ترجع إلى كأس العالم 1998، صحيح أن عمري وقتها كان 8 أعوام فقط، إلا أن إثارة المباريات جذبتني بقوة، ولا يمكنني أن أنسى تألق زين الدين زيدان في المباراة النهائية وقيادته المنتخب الفرنسي للقبه الأول في البطولة.

البرازيلي رونالدو كان أحد الأساطير الذين ساهموا في تعلقي بكرة القدم مع بداية القرن الحالي، طريقة تسجيله للأهداف كانت مذهلة، لا يخطئ أمام المرمى، بعد ذلك ظهر كريستيانو رونالدو، وأعتبره إلى يومنا هذا نجمي المفضل، لأنه ألهمني بمعنى التحدي والرغبة الدائمة في الفوز، وهذا انعكس على أسلوبي في الكتابة.

تتركز مقالاتي على تغطية الدوري السعودي للمحترفين، إلى جانب بعض الدوريات الأخرى مثل الدوري الإنجليزي، والدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، كذلك أتابع سوق الانتقالات بشكل متعمق، وأحاول تحليل الصفقات.

إذا سألتني عن أجمل ذكرى كروية بالنسبة لي، لن أجد أفضل من لحظة تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2018، خصوصًا أنه كان التأهل الأول بعد 28 عامًا، وهي المرة الأولى التي أرى فيها منتخب بلدي يشارك في أكبر محفل لكرة القدم في العالم.

أما عن تشكيلتي المفضلة عبر التاريخ، فهي كالتالي: إيكر كاسياس في حراسة المرمى. باولو مالديني وسيرجيو راموس وكافو وروبرتو كارلوس في خط الدفاع. أندرياس إنييستا وزين الدين زيدان ورونالدينيو في خط الوسط. كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ورونالدو نازاريو في خط الهجوم.

نشرت خلال مسيرتي عددًا من التحليلات والمقالات المفضلة على كووورة، ومنها:

ميزانية فلكية وإقصاء محبط.. لماذا فشل الأهلي في مونديال الأندية؟

تقلق راحة صلاح وتفتح الملف الأسود.. هل يندم ليفربول على صفقة فيرتز؟

قانون بنزيما يحكم النصر.. رونالدو يرسم مستقبله على الطريقة الفرنسية

ألونسو يحل لغز كلوب.. أرنولد من ثغرة دفاعية إلى سلاح هجومي

